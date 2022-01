"À la suite des tests antigéniques réglementaires réalisés ce jour (...), trois cas positifs au Covid-19 ont été détectés. Comme le veut le protocole édicté par l'EPCR, le club a immédiatement informé la Commission médicale de la compétition et les joueurs concernés ont été placés en isolement", a précisé l'UBB dans un communiqué.

Conséquence de ces cas positifs, c'est l'habituel ailier Santiago Cordero qui sera titulaire au pose de demi de mêlée. Une titularisation inédite pour l'Argentin qui avait déclaré en novembre dernier : " Si Yann se blessait, je pouvais passer demi de mêlée. Je m'étais entraîné, je tapais un peu au pied... Mais grâce à Dieu, Yann a très bien joué et c'est une très bonne nouvelle ! C'est fini, on ne me verra jamais en n°9 ! ". Il formera donc la charnière avec Matthieu Jalibert, qui devait être remplaçant dans la composition initiale de Christophe Urios.

Au jeu des chaises musicales, Nathanaël Hulleu devient titulaire à l'aile. Enfin, au poste de talonneur, le Sud-Africain Joseph Dweba remplace Clément Maynadier, qui est lui touché au dos.