UBB-Leicester. Le leader du Top 14 face au leader de la Premiership anglaise. Voilà qui suffit à positionner l’affiche. Ces deux clubs sont dans une dynamique très positive. À Bordeaux-Bègles, on peut voir toute l’expérience accumulée ces dernières saisons et l’apport de Christophe Urios. Il dispose d’un effectif qui se bonifie et son travail pour équilibrer le jeu de son équipe est flagrant. C’est une équipe qui manquait de puissance. Elle mettait du mouvement, certes, mais elle souffrait trop vite sur l’impact physique. Ce n’est plus le cas et leur victoire face à Toulouse valide cela. D’ailleurs, le score final n’est pas flatteur pour l’UBB. Les Toulousains ont utilisé cet écart modeste (10 points) pour dédramatiser mais la réalité, sur le match, c’est qu’il n’y a pas photo.

De l’autre côté, Leicester. Un club où j’ai joué, que j’ai toujours gardé dans un coin de ma tête et de mon cœur. Dans ce club, il y a une authenticité, une sincérité partout. Tu ne peux qu’être heureux quand tu joues à Leicester ! Parce que l’amour du rugby pur est partout.

Leicester a été malheureux depuis quelques années, ne jouait plus les premiers rôles. Il a changé plusieurs fois d’entraîneur et de projet, pour miser finalement sur sa jeunesse encadrée par quelques recrues phare. Cela lui permet de revenir cette année sur le devant de la scène, avec un début de saison magnifique. J’en suis le premier heureux !

Cette rencontre va d’abord être un bras de fer. Leicester adore le combat. C’est culturel. Pour l’anecdote, à mes débuts là-bas, j’ai marqué mon premier essai sur ballon porté ! C’est comme ça, à Leicester : pour s’intégrer, il faut se rapprocher des avants. C’est vous dire combien le combat est une valeur importante chez eux, cardinale même.

Voilà ce que les Tigers proposeront aux Bordelais : un gros combat et de la maîtrise. Leicester, c’est une équipe qui ne panique pas, qui a confiance en son système de jeu. L’examen de passage pour l’UBB sera ici, dans le défi physique et la discipline.

Ensuite, s’ils rivalisent dans ces secteurs, les Bordelais me paraissent avoir un temps d’avance sur les Anglais dans leur progression. C’est pourquoi je miserais sur une courte victoire de l’UBB.

Cela fait désormais trois ans que le club girondin navigue dans le haut du classement du Top 14. Il arrive à son pic, à une forme de maturité avec une pleine maîtrise de son rugby. L’an dernier déjà, en demi-finale du championnat, je continue de penser que les Bordelais auraient dû l’emporter. Ils avaient dominé les Toulousains et cela ne se joue qu’à un carton rouge pour un plaquage haut que je trouve contestable : le joueur plaqué était en train de tomber. La sanction me semblait disproportionnée mais elle avait grandement orienté l’issue du match.

Désormais, l’UBB doit se "payer", en remportant des victoires majeures et des titres.Pour cela, elle pourra compter sur des joueurs formidables. On parle beaucoup de Matthieu Jalibert, à juste titre. J’aime aussi les deux ailiers, Santiago Cordero et Ben Lam. Ils incarnent l’équilibre de cette équipe : la folie du petit ailier argentin alliée à la puissance, la justesse technique de son homologue néo-zélandais. Et ce point commun : le plaisir qu’on prend à les regarder jouer.

Ensuite, à la mêlée Lucu amène beaucoup d’intelligence dans la conduite et la gestion du jeu quandLesgourgues est un danger à lui seul. Mais l’autre joueur à mettre en avant est évidemment Cameron Woki. Que dire ? Il est incroyable, tout simplement… Totalement décomplexé, Woki joue son rugby sans se poser de question. Physiquement, il est impressionnant. Il a joué toute la tournée des Bleus, en finissant face aux All Blacks à un poste qui n’est pas le sien, qui plus est très exigeant physiquement. Malgré cela, une semaine plus tard, il était avec son club sur la pelouse du Racing. Résultat : omniprésent.

Encore une semaine plus tard, face à Toulouse : omniprésent, de la première à la quatre-vingtième minute. C’est dément. Et si je regarderai ce match avec plaisir, j’aurai un œil tout particulier sur lui. Ne serait-ce que pour le plaisir de le voir jouer et se déplacer sur le terrain.