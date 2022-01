Castres - Munster

Castres fait partie des équipes qui ont pu disputer leurs deux premières rencontres dans cette Champions Cup. Pourtant, le club du Tarn ne compte que deux petits points, obtenus grâce à deux bonus défensifs. Mais il ne faut pas pour autant blâmer les Castrais, auteurs de deux matchs très encourageants face à des adversaires plus que coriaces : les Harlequins, champions d'Angleterre en titre, et le Munster. Par deux fois, les hommes de Pierre-Henry Broncan ont frôlé l'exploit et se doivent maintenant de gagner. Sur leur pelouse face au Munster, les Castrais pourraient enfin être récompensés et accrocher une victoire si précieuse en vue de la qualification. Nous les donnons favoris mais d'une courte tête seulement.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour le Munster.

Ospreys - Racing 92

Si pour le Racing, la période est plutôt compliquée en championnat, la moisson en Champions Cup est, elle, plus que fructueuse cette saison. Un succès bonifié sur la pelouse de Northampton, et une victoire bonifiée sur tapis vert, face à des Ospreys touchés par le Covid en fin d'année 2021. Ce sont justement les Gallois que les premiers de la poule A vont retrouver ce week-end. Dans un stade vide, les Ciel et Blanc pourraient continuer leur bon parcours en allant chercher un succès, mais attention à ces Ospreys, qui ont déjà fait tomber le Munster et l'Ulster à Swensea cette saison.

Notre pronostic : victoire du Racing 92.

La Rochelle - Bath

Le Stade rochelais a repris du poil de la bête depuis plusieurs semaines. Un regain de forme lié en partie au bol d'air qu'a été la première journée de Champions Cup pour les Maritimes. Dans une compétition qu'ils affectionnent, les Rochelais reçoivent Bath avec pour ambition de rattraper les points perdus sur tapis vert (match nul) lors du match aller. Face au dernier du championnat anglais, qui a connu sa première victoire de la saison seulement le week-end dernier et qui reste miné par les blessures, nous pouvons résolument pencher en faveur d'un succès local. Mieux, nous octroyons à La Rochelle le bonus offensif.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle avec le bonus offensif.

Wasps - Stade toulousain

On imagine que le Stade toulousain est revanchard avant d'affronter les Wasps ce week-end. Alors qu'ils étaient prêts à jouer le match de la deuxième journée, ce sont d'abord les joueurs de Coventry, freinés par les blessures et les cas de Covid-19, qui ont mis en doute la tenu du match. Finalement, tous les matchs entre clubs français et anglais ayant été annulés, c'est finalement un partage des points qui a été décidé. Pas de quoi arranger les affaires toulousaines, puisque les hommes d'Ugo Mola pouvaient largement envisager une victoire. Probablement sans Antoine Dupont ce week-end, Toulouse pourrait finalement passer ses nerfs sur les Wasps. Avantage Toulouse.

Notre pronostic : victoire du Stade toulousain.

Bristol - Stade français

Le Stade français est aussi un des grands perdants de cette vague d'annulations. Alors que les Parisiens comptaient sur la réception des Bears pour gagner un premier match en Champions Cup, ils devront finalement se contenter des points du nul. Pas de quoi faire leurs affaires, d'autant plus que c'est désormais à Ashton Gate qu'ils doivent se rendre. Face à eux, se dressent des Bears qui ont repris du poil de la bête avec notamment le retour de Semi Radradra, et qui voient la Champions Cup comme un réel objectif au vu de leur position difficile en Premiership.

Notre pronostic : victoire de Bristol.

Leinster - Montpellier

Au contraire des autres clubs français, Montpellier a profité de la deuxième journée de Champions Cup pour faire un bon coup. Une victoire bonifiée sur tapis vert face au terrifiant Leinster, qui comptait trop de cas de Covid-19, voilà qui a fait les affaires du MHR, engagé dans deux doubles confrontations difficiles avec la réception d'Exeter qui se profile lors de la dernière journée. En attendant, il faut se déplacer en Irlande pour les hommes de Philippe Saint-André. Mais les Leinstermen, qui ont eu mauvaise la défaite sur tapis vert, voudront se venger de Montpellier, ce qui n'annonce rien de bon.

Notre pronostic : victoire du Leinster avec le bonus offensif.

Clermont - Sale

Dos au mur désormais, Clermont doit absolument gagner à domicile pour garder une chance de se qualifier pour les phases finales de Champions Cup. Ce sera une mission difficile face aux Sharks, toujours difficiles à manœuvrer, mais pas impossible. Les Auvergnats ont tout de même fait tomber Toulouse en début d'année et sont passés près d'un gros coup sur la pelouse du Racing 92 la semaine dernière. S'ils arrivent à mettre en place leur jeu, les Clermontois peuvent s'imposer, il le faut pour continuer d'espérer.

Notre pronostic : victoire de Clermont, bonus défensif pour Sale.

Bordeaux-Bègles - Scarlets

Comme Clermont, Bordeaux-Bègles se retrouve frustré après deux journées de Champions Cup. La défaite initiale face à Leicester à Chaban-Delmas s'est suivie d'un match nul sur tapis vert et Bordeaux est pour l'heure septième de la poule B. À domicile face aux Scarlets, il est l'heure de faire le plein de points pour les hommes de Christophe Urios. Une victoire à cinq points est largement envisageable au vu de la difficulté qu'à les Scarlets à gagner depuis le début de la saison, eux qui ont été largement freinés par le Covid-19.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles avec le bonus offensif.