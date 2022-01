Le match : à sens unique

Dès les premiers instants de la rencontre, les Leinstermen ont déchaîné les enfers, et enchaîné les attaques comme si leur vie en dépendait. Pris à la gorge, les Montpelliérains ont subi, du début à la fin du match hormis quelques rares séquences. Les Irlandais ont marqué par leur numéro huit Jack Conan dès la deuxième minute, et ont décroché le bonus offensif dès la 23ème minute. Après avoir infligé un cinglant 40 à 7 en première mi-temps, les hommes de Leo Cullen ont signé un douloureux 49 à 0 dans le second acte. Incapables de sortir de leur camp en raison d'un mauvais jeu au pied et de nombreuses approximations de leur demi de mêlée Gela Aprasidze, les Montpelliérains ont prêté le flanc à une équipe qui n'en demandait pas tant.

Le tournant : et Guirado a jailli...

Soyons clairs : ce qui va suivre ne constitue pas un réel tournant du match, tant les Irlandais ont exercé une domination sans partage pendant 70 minutes. Dans les dix petites minutes où les Héraultais ont sorti la tête de l'eau, on trouve deux séquences de cinq minutes : une première aux alentours de la demi-heure de jeu, et une autre au retour des vestiaires. Nous voulons parler de la première citée. Juste après que Masivesi Dakuwaqa avait marqué son essai en force, le MHR revenait à la manœuvre dans le camp irlandais. Bien caché derrière un maul héraultais, Guirado jaillissait dans le petit côté, le long de la ligne de touche, et servait Marco Tauleigne venu à hauteur avant de plonger dans l'en-but.

Champions Cup - Chez le Leinster, Marco Tauleigne (Montpellier) inscrit un essai qui sera refuséIcon Sport

Après examen vidéo, l'arbitre Wayne Barnes estima que Guirado avait touché la ligne de touche avec son pied, et refusa l'essai. Le score aurait pu passer de 28-7 à 28-14. Peut-être que cet essai aurait redonné un peu d'espoir (et d'air) aux Cistes, qui en avaient bien besoin à ce moment là.

Le chiffre : 82, la plus large victoire du Leinster en Coupe d'Europe

Grâce à son large succès sur le MHR, le Leinster signe sa victoire avec la plus grande marge (+82 points) dans un match de tournoi, dépassant son précédent record de 75 points établi lors de la victoire 92 à 17 contre Bourgoin lors de la saison 2004/2005. Avec 13 essais marqués à l'occasion de cette troisième journée de la Champions Cup, les Irlandais ont égalé leur record enregistré face au CSBJ.

Le joueur : Van der Flier était inarrêtable

Champions Cup - Josh Van der Flier (Leinster) a été grandiose contre MontpellierIcon Sport

Le flanker d'origine sud-africaine du XV du Trèfle a livré une prestation titanesque contre Montpellier et a été logiquement élu homme du match. Non content d'être fidèle à son rôle de équarrisseur de service (15 plaquages, aucun manqué), Van der Flier a brillé de mille feux en attaque, causant des dégâts considérables dans la défense héraultaise. Il a été à la conclusion de deux essais. Son deuxième fut d'ailleurs un exploit personnel, puisqu'il s'est saisi à pleine vitesse et en fond d'alignement d'un lancer héraultais trop long avant de slalomer entre les défenseurs montpelliérains médusés, pour marquer finalement sans opposition.

La question :