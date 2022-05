Le résumé du match : la souffrance puis la délivrance pour le Racing

On connaissait la puissance du pack des Sharks de Sale, les Racingmen aussi. Et même en ayant été prévenus, les Franciliens ont tout de même fait les frais de la dureté des Anglais. Une première période très compliquée, où l'on a vu les attaquants rouges se faire refouler à plusieurs reprises par un rideau bleu très bien en place. Coup de massue supplémentaire, Manu Tuilagi a transpercé la défense ciel et blanc juste avant la pause pour mettre les siens devant 10-6.

Dos au mur, le Racing 92 devait rapidement réagir, c’est ce qu’il a fait. Quelques secondes après le retour des vestaires, Teddy Thomas libère les siens avec un exploit dont lui seul a le secret. La rencontre s’est ensuite décantée, et les Franciliens ont pu emballer une partie jusque-là décevante. Fin Russell, Juan Imhoff et Max Spring gouteront eux aussi à l’en-but pour une victoire finale 41-22 du Racing. Les joueurs de Laurent Travers ont fait le boulot, ils sont en demi-finale de Champions Cup.

L’action du match : Thomas, quel artiste !

La première période ne laissait rien présager de bon pour le Racing 92. Heureusement, les Racingmen possèdent dans leur effectif quelques artistes, capables de faire basculer une rencontre en un coup d’éclat. C’est ce que Teddy Thomas a fait. Alors que les siens sont menés de quatre points, l’ancien Biarrot sort de sa boîte sur son aile. À la réception d’un coup de pied, l’international français jongle avec la ligne de touche, poursuit au pied acrobatiquement et n’a plus qu’à aplatir dans l’en-but anglais. Du grand art !

Le joueur du match : Le Garrec en patron

C’est désormais une certitude, le numéro un au poste de demi de mêlée au Racing 92, c’est Nolann Le Garrec. Ce dimanche encore, le Breton a impressionné par sa maîtrise. Il faisait tout de même face au Champion du monde en titre, Faf De Klerk, mais il s'en est très bien sorti. En plus de mener le jeu francilien d’un main de maître, il s’est montré efficace face aux perches, terminant avec un sept sur neuf au pied. Ajoutez à cela quelques intervalles pris avec la vitesse qu’on lui connaît et vous avez là une prestation plus que réussie !

Nolann Le Garrec - Racing 92Icon Sport

La question : les Racingmen peuvent-ils aller au bout ?

Depuis plusieurs saisons déjà, Jacky Lorenzetti et tout le club du Racing 92 rêve de soulever le trophée de la Champions Cup. Après trois finales perdues, cette saison sera-t-elle la bonne pour Laurent Travers et ses protégés ? Tout d’abord, les Franciliens ont eu une phase de poules assez "simple" avant d’avoir l’avantage du terrain en huitièmes puis ce dimanche en quart de finale. C’est une nouvelle fois à domicile que les Ciel et Blanc recevront La Rochelle dimanche prochain, même si ce sera sur le terrain du Stade Bollaert-Délelis, à Lens. Tous les signaux sont au vert, ne reste plus que la consécration.