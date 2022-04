On a le sentiment que vous avez maîtrisé ce derby francilien. Partagez-vous cet avis ?

Non, ce n’est pas la sensation que j’ai. Nous ne sommes pas très contents de ce match. Le contenu n’a pas été digne du Racing 92, de la coupe d’Europe. Désormais, on a la tête à la préparation du match suivant ; on a déjà la tête à la semaine prochaine.

Pourquoi cela a-t-il moins bien fonctionné, à Jean Bouin ?

On est une équipe capable de faire beaucoup de temps de jeux mais cela n’a pas été le cas, samedi soir. C’était approximatif, un peu poussif. On a manqué de soutiens au porteur de balles, on se mettait à la faute, on n’arrivait pas à enchaîner… A aucun moment, nous n’avons pu nous lâcher. […] Ce n’est pas à moi de juger, de toute façon. J’étais à l’aile et je n’ai pas touché un ballon. Mais j’étais sur le terrain, je vous assure !

Il y a tout de même eu treize points d’écart entre les deux équipes...

Oui… Mais à l’Arena, treize points ça ne veut rien dire. Nous avons fait un pas (vers le quart de finale, N.DL.R.) mais rien n’est gagné. Le Stade français, qui avait pris pas mal de points la semaine dernière, s’est cette fois-ci révolté.

Révolté, vraiment ?

Oui. J’ai déjà pris soixante-dix points avec l’Argentine contre l’Afrique du Sud. La semaine d’après, on avait fait match nul. Et samedi soir, les Parisiens ont eux-aussi relevé la tête.