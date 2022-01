Renard des surfaces, c'est comme ça que l'on qualifie un marqueur opportuniste dans le sport majeur du pays de Juan Imhoff, le football. La fusée argentine a encore une fois montré son sang-froid, son côté "tueur" dans les zones de marques pour son 53ème match sur la scène européenne. Une habitude pour ce joueur expérimenté rompu aux grandes rencontres, lui qui a inscrit 87 essais toutes compétitions confondues sous la tunique couleur ciel en 198 matchs disputés.

Face aux Ospreys, le porteur du maillot 11 a aplati une 32ème fois le ballon en terre promise dans son histoire commune avec le Vieux continent. Après une séance de dribbling façon Léo Messi de la part de Teddy Thomas, c'est un autre talent de Rosario Juan Imhoff qui plonge sur l'ovale pour asséner un deuxième coup de massue à la province galloise aux alentours de la 34ème minute. Un essai particulier qui le porte quatrième dans le très select classement des meilleurs marqueurs de la Coupe d'Europe. Il y égale d'ailleurs un ancien coéquipier, Simon Zebo, revenu au Munster depuis.

Mais Imhoff lui, à l'image de Vincent Clerc (36 essais) ou encore Brian O'Driscoll (33) respectivement deuxième et troisième du classement, a réalisé ces performances avec le maillot d'un seul club, celui du Racing 92. Depuis ses débuts en 2011 avec le club ciel et blanc, "Coquito" a marqué, marqué et encore marqué (un essai tout les 1,65 match en moyenne) au point de laisser sa signature dans l'histoire de cette compétition prestigieuse.

À 33 ans, l'inépuisable finisseur peut encore espérer atteindre le sommet et dépasser le redoutable Chris Ashton et ses 40 essais. Pour cela, il faudra aller chercher 9 réalisations supplémentaires. Un objectif possible cette saison si l'on compte sur un parcours jusqu'au terminus pour les joueurs de la Défense Arena. Pour rappel, son contrat se termine à la fin de la saison avec le Racing 92 et il n'a toujours pas prolongé, il n'est plus question d'attendre donc.