Êtes-vous surpris d’un tel accueil ?

On s’attendait à ce qu’il y ait du monde à l’aéroport, mais pas à ce point-là. Il est 5h30 du matin, donc on s’était dit que les supporters étaient rentrés chez eux. Mais finalement, ils sont là. On est très content mais on aura plus de temps pour partager cette victoire avec eux demain, sur le port.

Que représente ce titre pour vous ?

Comme tous les joueurs, comme le président, comme toute la ville, je suis extrêmement fier. La ferveur est là, comme je l’ai appris depuis que je suis arrivé. Il est 5h30 du matin, on a des supporters qui viennent nous accueillir à l’aéroport, c’est le premier titre du club, mais je souhaite qu’il y en ait d’autres !

À quoi vous attendez-vous au sujet du défilé sur le Port de la Rochelle ?

Je pense que ça va être sympa ! (rires) Je pense que je vais connaître un truc que je n’ai jamais connu ! Ça va être la folie !