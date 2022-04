Certes, Montpellier a montré qu'il n'avait pas forcément besoin de Geoffrey Doumayrou pour briller cette saison. Actuellement leader du Top 14, le MHR a conforté sa place au sommet du championnat la semaine dernière, en allant chercher un succès étriqué sur la pelouse de Perpignan. Mais de l'avis de tous, la défense montpelliéraine est loin d'être souveraine. La preuve en est les trois essais encaissés en une mi-temps face à Biarritz, les cinq pris à Toulouse ou encore les trois encaissés en ving minutes à Castres. "On n'avait pas été bon en défense contre Biarritz, nous avons beaucoup bossé ce secteur", avait acquiescé Philippe Saint-André dans les colonnes de Midi Olympique. Même si la performance défensive montpelliéraine a plutôt rassuré face à l'USAP, il est légitime de se poser des questions en vue du match face aux Harlequins, lors des huitièmes de finale de la Champions Cup.

Couper les pattes de feu des Harlequins

Les champions d'Angleterre en titre sont, en effet, connus pour leur attaque de feu et vont poser des problèmes à la défense montpelliéraine. Guidés par Marcus Smith, un des meilleurs animateurs du monde actuellement, les 'Quins disposent d'une ligne de trois-quart impressionnante de qualité. Marchant, Lynagh et Care, pour ne citer qu'eux, sont titulaires pour la rencontre aller ce dimanche. En plus de cela, le club de Londres possède un numéro 8 serial marqueur : Alex Dombrandt, auteur de onze essais avec son club cette saison, dont un triplé face à Castres en Champions Cup. Ce cocktail effrayant fait d'attaquants de folie, mais aussi la forme défensive actuelle du MHR, rend encore plus important le retour du défenseur doué qu'est Geoffrey Doumayrou.

Blessé à la cuisse en novembre, le centre international (13 sélections) est annoncé titulaire face aux Harlequins dimanche, aux côtés de Thomas Darmon. Reconnu comme étant un leader défensif, Doumayrou va faire un bien fou au centre de la ligne héraultaise. En plus, en tant que premier centre, il sera directement concerné par la construction du jeu des Anglais, et pourra colmater la moindre brèche crée par le funambule Marcus Smith. Rappelez-vous de son match face au Leinster avec La Rochelle, l'année dernière, où il avait réalisé onze plaquages. Sa densité physique sera donc un avantage de poids afin de couper les jambes de feux des attaquants Londoniens.

Même s'il est capable de faire bien d'autres choses qu'être présent en défense, comme il l'avait clamé sur notre site - "J’ai souvent été caricaturé comme un joueur de défense. Or, mon point fort, j’en suis convaincu, c’est l’attaque" - il est évident que Geoffrey Doumayrou apportera énormément au rideau défensif montpelliérain lors de cette double confrontation. Élément majeur du système des Cistes, il pourrait être le facteur X de ce duel, l'homme qui peut déjouer les plans anglais. Du moins, c'est ce que tout Montperllier attend.