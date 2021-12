"On a fait une belle prestation mais ce n'est qu'un match, il en reste encore trois pour nous qualifier. On a fait la meilleure entrée possible dans la compétition. Cette semaine, il y a eu une remise en question. Dans une saison, il n'y a rien de tout rose, ce n'est pas linéaire. On a beaucoup de blessés qui reviennent, au bon moment. Il faut rester humble, il faut continuer. Depuis le début de la saison, c'est un peu notre match référence. Notre match le plus abouti, on a fait une belle partie en défense, en attaque, en conquête..."