Dimanche, à l’occasion de leur quart de finale de la Champions Cup, les Sharks pourraient presque abandonner leur traditionnelle tunique bleue marine pour le vert du maillot springbok. Une véritable armada sud-africaine débarquera en effet dans l’enceinte de Paris La Défense Arena avec la volonté de concasser du Ciel et Blanc.

Avec pas moins de neuf avants sud-africains dans son effectif, Sale s’est construit un pack monstrueux. "Ce sont des joueurs qui se connaissent très bien, qui sont habitués à imposer une épreuve de force, que ce soit en mêlée fermée ou sur des ballons portés. Ils s’appuient également sur des lancements de jeu proche de la touche pour imposer un gros défi physique", nous confie l’entraîneur des avants du Racing 92, Didier Casadeï.

" Les Sharks mettent la pression avec beaucoup de densité. Ils sont très costauds sur les chocs "

Le talonneur Akker van der Merwe, le pilier Coenie Oosthuizen, les deuxième-ligne JP du Preez (210 cm, 122 kg) et Lood de Jager (206 cm, 125 kg), les troisième-ligne Jono Ross, ancien pensionnaire du Stade Français Paris (2014/2017), Jean Luc du Preez, Daniel du Preez ou bien encore Cobus Wiese – sans oublier les flanker anglais Ben et Tom Curry - le pack des Sharks - guidé par le demi de mêlée des Springboks Faf de Klerk - est un redoutable rouleau compresseur.

"Ils mettent la pression avec beaucoup de densité. Ils sont très costauds sur les chocs. On sait quel genre d’adversaire on va affronter. On s’est préparé en conséquence en mettant notre stratégie en place. C’est un match éliminatoire avec une équipe qui va rester au tapis. La saveur est donc particulière", explique le mentor de la mêlée francilienne.

" On n’est pas perturbés par les critiques sur notre pack… "

Souvent critiqué cette saison pour son manque d’envergure dans les tâches obscures, ces failles en mêlée fermée, le pack du Racing 92 passera donc un sérieux test pour décrocher une place en demi-finale. S’ils sont actuellement sur une bonne dynamique, avec cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues, les Ciel et Blanc seront attendus au cœur du combat.

"Après 24 matchs de Top 14, on a le meilleur bilan de victoires (15, à égalité avec Castres). On a gagné cinq fois à l’extérieur, rappelle l’ancien technicien du CA Brive. Pour y arriver, il faut être relativement complet. On n’est pas perturbés par les critiques sur notre pack. On devra être à notre meilleur niveau pour rivaliser et gagner. Il faudra être performant sur les basique ".

" Par rapport au profil de notre stade, avec un terrain rapide, on a intérêt à déplacer le jeu "

La saison passée, à ce même stade des quarts de finale de la coupe d’Europe, les Rochelais avaient un temps été inquiétés par les Sharks (18-16 à la pause pour les Maritimes) avant de les asphyxier en écartant les ballons, en injectant une vitesse folle dans leur jeu, en bonifiant le moindre turnover, pour finalement s’offrir une large victoire (45-21).

Le salut du Racing 92 passera-t-il par là ? "Par rapport au profil de notre stade, avec un terrain rapide, on a intérêt à déplacer le jeu, à essayer de les contourner", souligne Didier Casadeï. Les Ciel et Blanc seraient effectivement bien inspirés d’éparpiller les colosses de Sale aux quatre coins de l’Arena, en s’appuyant sur la vitesse de Nolann Le Garrec, Teddy Thomas ou bien encore Juan Imhoff, pour échapper à la broyeuse anglaise…