Poule A :

Castres ; Saracens ; Bulls ; Lyon ; Exeter ; Edimbourg ; Union Bordeaux-Bègles ; Harlequins ; Leinster ; Racing 92 ; Gloucester ; Sharks

Poule B :

Montpellier ; Leicester ; Stormers ; Clermont ; London Irish ; Ospreys ; Toulouse ; Northampton ; Ulster ; La Rochelle ; Sale ; Munster

Les confrontations des clubs français :

Les champions d'Europe en titre Rochelais affronteront donc l'Ulster (IRL) et les Northampton Saints (ANG). Vainqueur du Top 14, Montpellier devra de son côté dominer les London Irish (ANG) et les Ospreys (pays de Galles) pour se hisser en phase finale.

Le Racing 92, souvent passé à deux doigts de remporter le trophée ces dernières années, se mesurera quant à lui au terrible Leinster (IRL) et aux Harlequins (ANG) dans des confrontations de haut niveau. De son côte, Toulouse, demi-finaliste la saison passée, trouvera d'abord sur son chemin les Sharks de Sale (ANG) et le Munster (IRL).

L'Union Bordeaux-Bègles sera opposée à Gloucester (ANG) et aux autres Sharks (AFS). Clermont a, de son côté, hérité de gros morceaux : les Leicester Tigers (ANG), champions de Premiership, et les Stormers (AFS), vainqueurs de l'United Rugby Championship.

Enfin, Lyon se mesurera aux finalistes malheureux de Premiership et de URC, que sont les Saracens (ANG), et les Bulls (AFS). Pour finir, le finaliste du Top 14, Castres, jouera sa qualification contre Exeter et Edimbourg.

Règlement :

Les huit premiers de la poule A et ceux de la poule B sont qualifiés pour la phase finale. À l'inverse de cette saison, les huitièmes de finale se joueront en match unique et non plus aller-retour. La finale se disputera à l'Aviva Stadium le samedi 20 mai 2023.

Le calendrier de la Champions Cup :

Journée 1 : 9/10/11 décembre 2022

Journée 2 : 16/17/18 décembre 2022

Journée 3 : 13/14/15 janvier 2023

Journée 4 : 20/21/22 janvier 2023

Huitièmes de finale : 31 mars / 1er / 2 avril 2023

Quarts de finale : 7/8/9 avril 2023

Demi-finales : 28/29/30 avril 2023

Finale : samedi 20 mai 2023 ( à l'Aviva Stadium, Dublin)