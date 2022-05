"Même si ce n’est pas encore parfait, j’arrive un peu à sortir mon épingle du jeu." Le trois-quarts Dimitri Delibes donne la couleur. Après avoir effectué ses premières feuilles de match avec les professionnels la saison dernière, le natif de Toulouse enchaîne en cette première partie d’année civile.

Depuis janvier 2022, le joueur stadiste a disputé dix rencontres avec son club, dont neuf en tant que titulaires (trois essais). Ce samedi, sur la pelouse de l’Aviva Stadium (Dublin), il connaîtra donc sa dixième titularisation de l’année.

Un moment spécial pour le gamin formé à Blagnac (23 ans), puisqu’il retrouvera la province irlandaise du Munster, face à laquelle il avait goûté à la Champions Cup pour la première fois, le 3 avril dernier, lors de la victoire historique des Rouge et Noir en terres irlandaises (30-23). "Il n’y avait pas de public, donc ça avait un peu joué, mais battre cette équipe chez elle, c’était merveilleux", se souvient Delibes, qui pense être ressorti grandi de ce quart d’heure disputé à Limerick : "Au début, on doute un peu, mais après, on rentre vite dans la bataille. Ça donne de l’expérience. Et puis, on se dit qu’au final, on est capable."

" Les battre chez eux, ça met des étoiles dans les yeux "

Ce week-end, les Toulousains se serviront sans doute un peu de ce succès, qui avait en partie lancé leur fin de saison l’année dernière. "On a revu les images de l’an passé, note Delibes. Après bien sûr, on regarde les matchs qui sont bien plus récents. Mais on va s’appuyer sur ce qui avait marché, même si les équipes progressent et avancent." Pour revivre les sensations de 2021 ? "Les battre chez eux, ça met des étoiles dans les yeux. Il faudra reproduire cet exploit."

Sur le pré irlandais, Dimitri Delibes aura fort à faire face à l’expérimenté Simon Zebo. "Bien sûr qu’en face, ce sont des joueurs de classe mondiale. Mais le plus important, c’est soi-même, il faut foncer et ne pas trop réfléchir." Centre de formation, le trois-quarts espère également rabattre les cartes dans la hiérarchie au poste d’ailier.

Profitant en effet de la suspension de Juan Cruz Mallia (exclu contre l’Ulster), Delibes ne cesse de gagner du temps de jeu. Sans hiérarchie claire à cette position du terrain, l’occasion est belle de donner des maux de têtes à Ugo Mola. D’autant que l’an prochain, l’ancien Blagnacais fera face à deux nouveaux concurrents, avec les arrivées d’Arthur Retière et d’Ange Capuozzo, qui peut également évoluer sur une aile.

Selon des dires, il devra notamment progresser sur son activité globale et son analyse en phases défensives. Pour continuer à gagner toujours en temps de jeu, et jouer à nouveau des chocs européens en Irlande : "À la base, ailier n’est pas mon poste de formation. Mais ici (à Toulouse), dès qu’on est sur le terrain, c’est une opportunité. Que ce soit à l’aile, au centre, à l’arrière ou même en pilier, je foncerai."

Par Dorian VIDAL