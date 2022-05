Ils sont fous, ces Français ! Il y a douze mois, le rugby hexagonal s'enthousiasmait devant les performances des clubs français en coupe d'Europe. Toulouse, Bordeaux-Bègles et La Rochelle (déjà) parvenaient à se hisser en demi-finale de Champions Cup, tandis que Montpellier représentait fièrement le drapeau tricolore en Challenge Cup. Après plusieurs rudes batailles, le Stade toulousain triomphait finalement dans la "grande" coupe d'Europe - après une finale 100% française face au Stade rochelais - et Montpellier soulevait le second trophée en dominant Leicester en finale.

Les Bleus ont montré la voie

Quelle fierté donc, de voir deux clubs français aux deux plus belles places européennes cette saison-là. Et nous n'étions pas au bout de nos surprises ! D'abord, parce que les Bleus de l'équipe nationale ont brillé. Par une tournée d'automne parfaite d'abord, magnifiée par un succès historique face aux All Black. Puis lors du fameux Tournoi des 6 Nations, dans lequel aucune des sélections présentes n'ont pu arrêter la furia bleue. Le XV de France remportait donc le Tournoi, avec les honneurs du grand chelem, douze ans après.

Tournoi des 6 nations 2022 - Grand chelem XV DE FRANCEIcon Sport

Ce triomphe a peut-être alors galvanisé les clubs français, dans une coupe d'Europe à deux vitesses à cause d'une nouvelle vague de Covid-19. Montpellier et Toulouse étaient encore là, tout comme le Racing 92 et La Rochelle en Champions Cup. En Challenge, Lyon et Toulon portaient l'étendard tricolore à merveille, en se hissant en finale. Un ultime défi remporté par le LOU, qui déjouait les pronostics face à ce RCT impressionnant depuis plusieurs mois. Pour la première fois, les Lyonnais soulevaient un trophée européen, et entraient dans une ivresse folle.

Un club qui déjoue les pronostics et soulève un trophée européen pour la première fois ? C'est exactement ce qu'il s'est aussi passé en Champions Cup. Opposé au terrible Leinster, injouable disait-on, La Rochelle a réalisé le plus grand exploit de son histoire ce samedi (34-21). Au bout du suspense, les Rochelais permettaient à la France de réaliser un nouveau doublé sur la scène européenne et d'asseoir un peu plus sa domination continentale. Jamais deux sans trois ? Rendez-vous dans douze mois !