Deflandre : un exploit impossible pour l'UBB ?

2 équipes se sont imposées à Deflandre de plus de 18 points en huit ans

Depuis la remontée du Stade rochelais dans l’élite, il y a bientôt huit ans, seules deux équipes ont réussi à faire tomber Deflandre de plus de 18 points : Clermont (6-44) en août 2015, en Top 14, et Exeter, par deux fois, sur la scène européenne. En décembre 2014 en Challenge Cup (10-36) puis en novembre 2019 en Champions Cup (12-31), saison où les Anglais ont ensuite remporté la compétition. C’est dire le défi présenté aux Girondins, qui n’ont d’ailleurs plus gagné en terres rochelaises depuis 2014 (26-29).

La conquête Montpelliéraine : une arme redoutable

94% de réussite en touche, les Montpellierains se déplacent avec confiance

Depuis le début de la saison, la conquête héraultaise est performante et elle le prouve encore en Champions Cup. Parmi toutes les équipes qualifiées, le MHR présente la deuxième meilleure réussite en touche. Il n’est devancé que par une formation… Les Harlequins, dont l’alignement culmine à 95 %. De quoi nous garantir une sacrée bataille des airs au Twickenham Stoop…

Champions Cup - Nico Janse Van Rensburg en touche face aux HarlequinsIcon Sport

Un Raka en pleine forme et franchisseur

158 mètres ballons en main parcourus, et dix défenseurs battus

Si les Clermontois ont essuyé une lourde défaite collective la semaine dernière, certaines individualités ont su tirer leur épingle du jeu. Ce fut notamment le cas de l’ailier international Alivereti Raka, qui a confirmé sa bonne forme du moment en parcourant pas moins de 158 mètres ballon en main, agrémentant cette belle ligne de statistiques du chiffre impressionnant de dix défenseurs battus pour deux franchissements. Tout ça pour aucun inscrit essai final, ce qui symbolise finalement assez bien la rencontre…

Champions Cup - Raka perce la défense de LeicesterIcon Sport

Le Racing : une attaque performante

Avec 148 points marqués en Coupe d’Europe depuis le coup d’envoi de la compétition

Le Racing 92 est la troisième attaque de la Champions Cup derrière le Leinster (224 points marqués) et les Harlequins (161 points marqués).