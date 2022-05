Pause. Le mot n'est désormais plus d'actualité pour les Rochelais, en ce mois de mai. Ils enchaînent et n'ont pas le choix. Entre un Top 14 d'une intensité rare et la coupe d'Europe, le Stade rochelais ne jouera que des matchs à enjeux. Alors, pas question de trop ruminer la défaite à Toulouse. Le seconde ligne Thomas Lavault confirme : "Tu n'as pas forcément le temps de réfléchir. Dès le lendemain, il faut switcher et ne pas réfléchir au match du week-end passé même s'il faut en tirer des enseignements. Quand tu as un objectif comme cela, un quart de finale, tu bascules vite sur la prochaine échéance."

Et surtout quand on reçoit le toujours leader du championnat et que l'équipe de Ronan O'Gara, pourtant en forme, s'est vue sortir des places qualificatives pour la phase finale. D'où la philosophie assez simple que le calendrier leur impose. "On savait que si on voulait se donner les moyens de revivre des émotions comme on avait pu vivre l'an dernier, il fallait entre guillemets, "se sortir les doigts du cul" et bosser. Et là maintenant, on y est. On est en quart de finale. On reçoit une très belle équipe de Montpellier cette saison, à Deflandre. Donc, on a qu'une hâte, c'est d'y aller."

Alors, même si le club héraultais n'affiche pas le même niveau de forme qu'il y a un mois, Les Maritimes gardent un souvenir amer de leur dernière visite à Marcel-Deflandre, en janvier dernier. Les Montpelliérains s'étaient imposé 23-29. Le Stade était dans sa période montagne russe, alternant les défaites et les victoires.

Alors forcément, les retrouvailles sont attendues. "On n'aime pas perdre à la maison. On n'aime pas perdre tout court d'ailleurs", glisse Thomas Lavault. "Devant notre public, ça fait mal. Alors oui s'en souvient forcément." Et le pilier Dany Priso ne le contredit pas : "Déjà, on sait quelle équipe on reçoit. La dernière fois qu'ils sont venus ici, ils nous ont battus. On sait qu'on a un gros combat qui nous attend. Et c'est "ça passe ou ça casse". Il faudra être prêt dès le début du match."

De plus, en Champions Cup, l'équipe managée par Philippe Saint-André sait parfaitement monter le curseur pour fournir des prestations de haut niveau. L'ancien capitaine du XV de France a été clair. Ils ne vont pas à La Rochelle pour "faire du tourisme.". Ça tombe bien, les Rochelais n'ont pas l'humeur à la visite du Vieux-Port, plutôt à celle de la ligne adverse...

Montpellier, ce challenger...

Ronan O'Gara conserve d'ailleurs un discours positif, persuadé de la capacité de son groupe à vite basculer en mode Champion's Cup après la déception toulousaine. "Ils étaient énervés, mais on était dans le mode bascule vers la Champions Cup qui est arbitrée différemment et qui est à une vitesse différente aussi. Même si c'est contre une équipe française, on doit être hyper impatient pour ce week-end parce que c'est chez nous. On va avoir du soleil, un terrain parfait, contre un adversaire qui est déjà réussi à venir gagner."

Des conditions parfaites pour se venger du match de janvier. D'autant que Montpellier se présentera en Charente-Maritime avec un Willemse et un Doumayrou "out", ainsi qu'un Mohamed Haouas suspendu. Mais on pourrait rétorquer 2 partout, la balle au centre, car ni Will Skelton, ni Brice Dulin ne seront sur la pelouse, samedi. Et d'ailleurs, les joueurs n'y pensent même pas. "Ils peuvent dire ce qu'ils veulent", précise Dany Priso. "Depuis le début de saison, on voit qu'ils font tourner et ça performe un peu partout. Donc, il faudra se méfier de l'équipe qui arrive. Blessés, pas blessés, on sait que c'est une équipe très joueuse avec de grosses individualités. Donc, il faudra être prêt pour le combat, ce week-end."

Car le MHR a bien d'autres arguments, qui ressemblent d'ailleurs à ceux de La Rochelle. Thomas Lavault le concède volontiers : "C'est une grosse défense et ils jouent très peu dans leur camp. Ils se basent sur les fautes adverses, sur les turnovers. C'est une équipe qui nous ressemble, ça, c'est sûr. Il faut juste bien sortir du camp et ne pas forcément jouer chez nous."

Mode Champions Cup activé

En tout cas, le Stade rochelais a basculé en mode phase éliminatoire et le manager n'a pas oublié d'en mettre une couche : "J'ai dit aux joueurs ce matin qu'on voit les compétiteurs au mois de mai. C'est le moment. On va voir pour nous samedi. C'est maintenant parce que c'est une finale samedi. Si on perd, c'est terminé."

Pas certain que cela soit bien nécessaire. Dany Priso, en bon pilier de métier, le résume parfaitement : "On le dit tous les week-ends, le rugby ça commence devant. Si nous, on ne se réveille pas devant, c'est sûr que l'on n'existera pas dans le match. Ils ont des grosses individualités devant et un pack très fort. C'est une équipe avec de gros porteurs de balle. C'est sûr, ce week-end, ça va taper fort. Donc, il faudra chauffer les épaules, chauffer les cervicales et y aller." Joli résumé d'un quart de finale qui devrait ravir Marcel-Deflandre...