Vous avez gagné chez eux (au Munster) l’an dernier, avez-vous les capacités de réitérer cet exploit ?

Ce qui est certain c’est qu’on va y aller pour réitérer l’exploits de la saison dernière. Les circonstances sont un peu différentes, la saison est différente. On ne va pas jouer à Thomond Park, on va jouer à l’Aviva Stadium, ce qui est quand même une donnée importante car ils ne seront pas vraiment à domicile. C’est sûr qu’on a très envie de gagner ce match et de continuer notre parcours qui a été semé d’embuches depuis le début de la saison entre les points partagés, les matchs annulés, le covid etc. C’est une compétition qui a commencé de manière compliquée. On s’est sorti du piège de l’Ulster, ce qui n’est pas évident. Donc on a très envie de jouer une nouvelle demi-finale.

Cela sera un exploit d’aller gagner là-bas ?

C’est toujours un exploit de battre le Munster, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. C’est une équip qui a une grande expérience, ils ont joué énormément de phases finales dans cette compétition. Ils possèdent des joueurs de grand talent dans toutes les lignes. Donc évidemment que ce sera un exploit.

Cela vous arrange de jouer à l’Aviva Stadium ?

Oui. C’est évidemment plus intéressant pour nous de jouer à l’Aviva Stadium. Ils sont obligés de se déplacer aussi. Ce n’est pas vraiment un terrain neutre mais cela rend l’événement encore différent.

Ce match sera une opposition de styles ? Vous avez chacun votre idendité de jeu…

Oui c’est important l’identité. Eux la cultive, le Leinster la cultive, Toulouse la cultive. C’est vrai que ce sont des équipes qui sont sur la scène européenne depuis plusieurs années avec une identité forte qu’ils revendiquent.

Cela rend ce match spécial ?

Oui. En plus, avec le changement de formats de compétition la saison prochaine. C’est la dernière fois qu’on va avoir la coupe d’Europe qu’avec des européens, avec des équipes qui jouent cette compétition depuis de nombreuses années avec des matchs d’anthologie. C’est quelque part, une nostalgie de cette compétition de se dire que c’est la dernière sous ce format. Même si on l’a gagné l’année dernière, ça serait bien de la gagner pour la dernière fois sous cette forme.

On a retrouvé les vertus du Stade toulousain sur les derniers matchs ?

On retrouve cette force mentale d’arracher les matchs dans les derniers instants, ce qui nous a fait défaut ces derniers mois. Le fait de voir les bras de faire tourner en notre faveur c’est un signe positif. En matière de rugby, on entreprend des choses intéressantes même si ce n’est pas encore abouti sur 80 minutes. Mais on sent que l’équipe est en progrès de ce côté-là, les voyants sont au vert par rapport aux semaines passées. Maintenant tout le monde doit se mettre au diapason pour relever ce défi qui s’annonce compliqué.

Le parcours en coupe d’Europe aura-t-il un impact sur la suite du championnat ?

Oui parce que l’on va jouer plus que les autres clubs, qui se reposeront pendant que l’on sera sur le pont avec des matchs a haute intensité. Mais en même temps on va jouer des matchs à très haute intensité, ce que l’on ne retrouve pas en Top 14. Donc cela peut aussi être un avantage quand on sera amené à les rencontrer puisqu’eux n’auront pas joué à ce niveau de compétition. Donc voilà, il faut essayer d’être positif et de voir les opportunités plutôt que les problèmes. Et je pense que c’est une opportunité d’élever notre niveau de jeu face à ce qui se fait de mieux en Europe.

Propos recueillis par Iker LAGRENADE