Quelle est votre première réaction après cette courte défaite ?

On est forcément déçus. On savait que c'était une équipe qui jouait beaucoup au pied et qu'il fallait accepter l'échange. Après, on a eu des occasions, on les a manquées. On a manqué d'efficacité. Eux aussi ont eu des occasions, ils les ont converties et, au final, ça a fait trois points de différence.

Dans le jeu d'avants, sur les mauls par exemple, vous semblez quand même avoir rivalisé...

Oui, ils avaient un gros pack. On sait qu'en championnat, ils ont marqué huit essais sur ballon porté. Ils concassent toutes les équipes anglaises dans le jeu d'avants. Il fallait donc faire face, je crois qu'on l'a fait, mais ça n'a pas suffi pour gagner le match, malgré notre performance défensive en touche et en mêlée.

Les deux équipes ont beaucoup joué au pied. Aurait-il fallu porter davantage le ballon ?

Je ne sais pas trop, car le champ profond, ce n'est pas ma spécialité. Si vous me demandez si on doit jouer une mêlée cinq mètres à fond pour les cabosser, je saurais quoi vous dire. Mais si vous me demandez ce que les trois-quarts doivent faire quand ils reçoivent le ballon... Fallait-il accepter les échanges ? Des fois oui, des fois non. L'a-t-on bien ou mal fait ? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire.

L'UBB a été beaucoup pénalisée en première période. Avez-vous trouvé l'arbitrage sévère ?

On sait que l'arbitrage est différent entre la Coupe d'Europe et le championnat. On a peut-être été confronté à un temps d'adaptation. Mais c'est comme ça. Si les pénalités ont été sifflées, c'est qu'elles y étaient. On ne va pas se cacher derrière ça.

Dans ce format, ce revers compromet-il les chances de qualification ?

Oui, forcément, une défaite à la maison dans un format court, ce n'est jamais bon. Mais il reste trois matchs à jouer et, pour l'instant, rien n'est perdu ! Il y a maintenant un gros déplacement chez les Scarlets à négocier. Il va falloir se mettre à vide.

Finalement, cette défaite est-elle logique ?

En tout cas, elle n'est pas volée. Ils ont su convertir leurs occasions, ils ont su nous contenir chez nous. On avait pourtant bien commencé, puis ils nous ont privés de ballons pendant trente minutes en première mi-temps. Nous, on s'est remis à l'endroit pour revenir au score juste avant la pause. En deuxième période, on s'est créé des occasions franches, mais il a toujours manqué quelque chose, de-ci de-là, et puis on a perdu des ballons, ce qui n'était pas dans nos habitudes depuis quelques matchs. Mais oui, au final, leur victoire n'est pas un hold-up, même si pour nous, il y avait la place pour gagner.