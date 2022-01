Après une fin de match palpitante entre le Connacht et Leicester, les Anglais l’ont emporté d’une courte tête (29-28) sur la pelouse irlandaise, grâce à un essai juste avant la sirène de l’ailier Hosea Saumaki. Une réalisation décisive, accordée après arbitrage vidéo pour un éventuel pied en touche.

Ce scénario a provoqué l’ire des Irlandais et plus particulièrement du centre international Bundee Aki (35 sélections). Après le coup de sifflet final, il s’en est pris verbalement à l’arbitre français Mathieu Raynal, pour remettre en cause sa décision. "C’est injuste. Vous savez qu’il avait le pied en touche. Vous l’avez vu. Vous allez devoir vous excuser mais j’en ai marre. Je ne veux plus de ces excuses, il y en a déjà trop eu dans notre sport." Raynal de lui répondre, sans se démonter: "Le pied ne touche pas la ligne. Vous, vous allez effectivement devoir vous excuser."

Chose que l’Irlandais fera, quelques heures plus tard sur Twitter après avoir revu les images: "Je voudrais m’excuser pour mes paroles envers l’arbitre et les officiels. Des enfants regardaient et ce n’est absolument pas nécessaire dans notre sport. Mes émotions étaient intenses mais ce n’est certainement pas une excuse. Cette défaite est un cour dur, mais je vais désormais me remettre en question."