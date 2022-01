Pour rappel, Toulouse a été déclaré perdante contre Cardiff alors que le club était en capacité d'aligner une équipe complète. Bordeaux est aussi battu sur tapis vert face à Leicester. Toulon, troisième match d'un club français reporté, l'emporte par forfait sur Newcastle.

Dans un tweet posté sur son compte personnel, Bernard Laporte affirme comprendre "la colère des joueurs et de leurs clubs". Un message faisant référence premièrement à la longue conférence de presse appuyée du président toulousain Didier Lacroix le vendredi 21 janvier à la suite de la décision prise par l'EPCR d'infliger une défaite par forfait au club rouge et noir. Un tweet qui vient aussi en signe de soutien à la lettre publiée par les joueurs toulousains un peu plus tard dans la journée.

En prenant position dans son message, il juge ces décisions "antisportives et décourageantes". Des mots forts de la part du président de la FFR, synonyme d'un combat mené d'une seule et même voix face à l'institution européenne.