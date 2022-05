Thomas Berjon : 7.5/10

L'incertitude du numéro 1 au poste Tawera Kerr-Barlow aurait bien pu le déstabiliser avant une telle échéance. Mais il n'en a rien été. Son animation et son dynamisme auront été essentiels dans le succès rochelais. Surtout, suite au drop tenté par Dulin, il mit une grosse pression sur Sexton qui a débouché sur l'essai de Bourgarit. Remplacé par Arthur Retière (65e), qui a d'abord raté ses initiatives, avant de marquer l'essai libérateur.

Matthias Haddad : 7.5/10

Quelle performance du jeune Rochelais ! Les attentes autour du champion du monde moins de 20 ans étaient grandes. Mais l'étaient-elles au point de réaliser une telle performance au plus haut niveau européen ? Contre-balançant parfaitement les autres profils plus lourds du pack, Matthias Haddad a eu une très grande activité sur les quatre coins du terrain. Plaquant à tour de bras, il s'est aussi montré disponible sur les touches, et dans les rucks. Son plaquage à la 46e aura sauvé les siens d'un essai irlandais.