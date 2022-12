Les Tops

Bastien Chalureau

Au vu de sa prestation au Gtech Community Stadium, on a du mal à se dire qu’il avait encore une épaule dans la boîte à gants la semaine dernière, tant le néo-international du MHR a remué des kilos de viande anglaise… Constant tout au long de la partie – au grand contraire de son équipe, absente en première mi-temps – Chalureau a maintenu ses efforts tant offensifs que défensifs : il termine la rencontre avec neuf charges, trois passes après contact, et surtout un 21/21 au plaquage ! Avec un tel score, on imagine que le colosse du MHR va devoir donner un peu de repos à son épaule douloureuse… Mention spéciale également au centre Thomas Darmon qui, bien qu’il enchaîne les rencontres depuis de longues semaines en raison des nombreuses blessures au poste (Serfontein, Doumayrou, Vincent), ne semble pas souffrir de la fatigue comme son doublé en a attesté ce vendredi soir.

Zach Mercer

Une fois n’est pas coutume, on a commencé par mettre l’Anglais dans la colonne des déceptions. En effet, il n’a pas été très en vue sur sa terre de naissance pendant les quarante premières minutes de la partie. Certainement bien ciblé par les adversaires, il n’a que rarement trouvé de l’avancée et a même commis de nombreuses maladresses qui ne lui ressemblent pas. Mais ça, c’était en première mi-temps. Ensuite, l’ancien joueur de Bath s’est réveillé. Il a multiplié les prises de balles et a enfin trouvé de l’avancée. Il a joué un grand rôle dans l’essai marqué par Bécognée en deuxième mi-temps, qui permit au MHR de repasser devant au score (24-27, 62e). Il a finalement été élu homme du match.

Juan Martin Gonzalez

Au même moment que son équipe nationale de football vivait un cauchemar à la Coupe du monde en voyant les Pays-Bas revenir d’un 2 à 0 à un 2-2 pour aller en prolongation, le troisième ligne argentin des London Irish n’en finissait plus de briller. Habile balle en main, redoutable en contre dans l’alignement, l’Argentin s’est aussi signalé en marquant un doublé. Preuve qu’il sait tout faire, on l’a même vu lancer en touche en début de deuxième mi-temps pour suppléer son compatriote Agustin Creevy qui avait écopé d’un carton rouge en fin de première mi-temps. Il a lancé à deux reprises, et a même trouvé son troisième bloc en fond de touche. Finalement, Gonzalez a dû quitter le terrain pour subir un protocole commotion. Sa défaite sera atténuée par la victoire de ses compatriotes du ballon rond…

Les Flops

Agustin Creevy

L’ancien talonneur des Pumas a certainement commis l’erreur qui a fait basculer le match. Pour ne pas avoir fait l’effort de se baisser juste avant un contact avec Anthony Bouthier dont la tête heurta son épaule, Creevy écopa d’un carton rouge à la 33ème minute de jeu, laissant ainsi ses coéquipiers à 14 pendant 47 minutes. Bien que maladroit et atone en première mi-temps, le travail de sape entamé par le MHR a fini par payer dans le deuxième acte.

La touche héraultaise en première mi-temps

Difficile d’identifier un seul coupable quand on en vient à évoquer la touche, mais force est de constater que les Cistes ont été contrés dans ce secteur en première mi-temps, où ils ont perdu pas moins de trois lancers. Pire : derrière ces pertes de balles, les London Irish ont lancé de terribles contres qui leur ont permis d’inscrire facilement au moins deux des leurs trois essais. Les lancers étaient-ils trop bas ? Les annonces étaient-elles peu à propos ? Les Héraultais ont une semaine pour débriefer cela. Citons également le pilier Enzo Forletta, très pénalisé vendredi soir.

So’otala Fa’aoso

On se souvenait que le numéro huit fidjien de Brive était capable de faire lever le public du Stadium à lui seul, avec ses innombrables charges qui régalaient le public briviste. Eh bien… vendredi soir, il n’a fait lever aucun supporter anglais de son siège. En dix charges, il n’a gagné que 15 petits mètres et n’a jamais franchi. De façon assez surprenante, c’est en défense qu’il a été le plus efficace, avec un 16/16 au plaquage. Mais le Fidjien n’a pas apporté sa puissance pour trouver de l’avancée dans l’axe...

Par Simon Valzer, envoyé spécial à Londres