Ils sont désormais quatre à posséder le trophée que tant de club du continent convoitent ! Après Brive en 1997 face aux Tigers de Leicester, Toulon en 2013, 2014 et 2015 et Toulouse en 1996, 2003, 2005, 2010 et 2021, voilà La Rochelle qui vient marquer son nom sur la liste des vainqueurs un soir de mai 2022 ! Après avoir échoué la saison dernière en finale face aux Toulousains, les Charentais n'ont pas loupé le coche cette fois-ci, alors que personne ou presque, ne les voyait tombeurs d'un Leinster pourtant si impressionnant durant toute la compétition.

Quoi qu'il en soit, comme l'année dernière, le rugby français est en fête et les deux trophées européens vont reposer pendant une saison supplémentaire dans l'Hexagone. Il y a douze mois, Montpellier et Toulouse s'étaient assis sur le toit de l'Europe, cette fois, ce sont donc les Lyonnais et les Rochelais qui ont le sourire.