Dans quel état se trouvé le vestiaire rochelais ? On imagine qu’il y avait beaucoup de sourire…

On n’a pas eu le temps de parler. Tout le monde a pleuré. Ce sont des émotions fortes. Tout le monde est content. Les bières vont partout. J’ai eu le temps de prendre deux ou trois photos avec le trophée.

Avez-vous eu le temps de voir votre président ?

Il est très heureux. Je ne sais pas s’il va rentrer à La Rochelle. On ne va pas perdre la coupe dans le port. C’est la marée qui est basse. Je ne peux pas te dire la journée de demain.

Que ressentez-vous lors de l’essai de Retière ?

Dans la semaine, on avait fait des scénarios entre nous. Il m’avait parlé de faire un petit drop pour la gagne. Il marque l’essai de la gagne. C’est un moment extraordinaire. On a réussi à mettre la pression pendant 10 minutes. On mettait le Leinster à la faute. On est forts devant. On a réussi à les mettre sous pression. Quand tu mets une telle pression, ça peut être le Leinster ou n’importe qui, c’est dur à arrêter. Le Leinster ne nous a jamais battu. On va être l’équipe à battre pour eux.

Ce soir, tous les choix de Ronan O’Gara ont été payants. On pense notamment aux titularisations de Haddad, Berjon ou Skelton…

On est un groupe. Ce sont des jeunes, ils sont énormes. C’est un groupe qui gagne aujourd’hui. On était 45 durant cette année. Il faut penser à tout le monde comme Vito ou Kerr-Barlow. Will a fait un gros match. Il était là pour 10 minutes, il en fait 80… Il est au-dessus. Je suis content pour lui. J’espère qu’il va continuer à faire les cinq ou six derniers matchs de l’année. C’est ça qui fait un bon groupe.

Par rapport à votre victoire dans le Tournoi, à quelle place mettez-vous cette Champions Cup avec la Rochelle ?

Je savoure plus cette Champions Cup que le Tournoi. Ça fait un moment que je joue dans ce club, et ça fait un moment qu’on n’avait pas touché une coupe avec certains mecs comme Sazy, ou Gourdon. Il y a un petit truc en plus. Je ne peux pas l’exprimer. Mais c’est bien.

Et désormais le Top 14…

Avec un peu de récupération, ça va le faire. On va rentrer à La Rochelle, bien fêter ça. Dès mardi ou mercredi, on va se concentrer sur Lyon. On n’est pas encore qualifiés. Lyon a fait un gros match face à Toulon. Il faut les féliciter. Il reste les phases finales de Top 14 à accrocher. La saison n’est pas finie.