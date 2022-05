Le débat du demi de mêlée prenait une grande part de la semaine rochelaise, avant cette finale de Champions Cup tant attendue face au Leinster. Titulaire depuis le début de la saison et cadre du groupe, Tawera Kerr-Barlow souffrait d'une fracture de la main, blessure subie en quart de finale face au Racing 92, et semblait alors out pour ce rendez-vous. S'il a été question que le Maori joue, avec un gant spécialisé fabriqué en Irlande, la logique a rapidement repris le dessus et c'est Thomas Berjon (24 ans) qui a été annoncé titulaire lors de la finale. Plusieurs interrogations se posaient alors, vu que ce dernier n'a débuté que huit rencontres cette saison. Pour le suppléer sur le banc, c'est Arthur Retière, plus habitué à jouer ailier mais formé à la mêlée, qui assurait une présence.

Berjon a épaté, Retière a pris le relai

Tout au long de la fameuse partie, le très observé Berjon parvenait à réaliser un bon match, lançant notamment quelques belles chandelles et n'hésitant pas à jouer rapidement une pénalité pour emballer le match. Tellement présent, que le demi de mêlée souffrait de terribles crampes dès l'heure de jeu. Il devait céder sa place, soutenu par deux soigneurs, à la 64e minute, remplacé par Arthur Retière. Le petit gabarit aux appuis électriques, eut alors un rôle primordial dans une fin de match à suspense. À dix petites minutes de la fin, les Rochelais comptaient encore quatre petits points de retard et lançaient un assaut ravageur sur la ligne du Leinster.

Champions Cup - La joie de Gregory Alldritt et Matthias Haddad (La Rochelle)Midi Olympique

Alldritt, Wardi, Haddad, mais surtout Skelton et Botia... tous les tanks maritimes donnaient de leur corps pour marquer un essai salvateur. Le tout, sous les ordres d'un Arthur Retière qui tentait d'imposer son autorité à ses "gros". Tantôt respecté, tantôt repoussé par ses coéquipiers, il tentait ici et là quelques coups en solo, se faisant refouler. Mais sur une énième séquence, à la 79e minute, après 10 minutes de sièges, c'est bien celui qui rejoindra le Stade toulousain l'an prochain qui voyait une brèche dans la défense de fer irlandaise.

Alors qu'il semblait glisser, il détendait finalement son bras miraculeusement. Ce dernier permettait au ballon d'embrasser tendrement la ligne du Leinster. Retière l'avait fait, La Rochelle l'avait fait : les Jaune et Noir étaient enfin champions d'Europe. Et si l'ensemble des joueurs ont réalisé un gros match, l'histoire, elle, retiendra bien le nom d'Arthur Retière.