Après leurs cartons rouges en Champions Cup, Vaipulu et Mallia suspendus six et quatre semaines

Par Rugbyrama Il y a 2 heures 0

CHAMPIONS CUP - L'EPCR a communiqué aujourd'hui les sanctions relatives aux huitièmes de finale retours de coupes d'Europe. Le Bordelais Ma’ama Vaipulu et le Toulousain Juan Cruz Mallia ont été lourdement sanctionnés après avoir écopé d'un carton rouge chacun. L'ouvreur de La Rochelle, Jules Plisson, n'a lui finalement pas été sanctionné. Voilà qui risque fort d'impacter les fins de saisons de l'Union Bordeaux-Bègles et du Stade toulousain. L'EPCR a pris la décision de suspendre longuement le numéro 8 girondin Ma’ama Vaipulu et le polyvalent haut-garonnais Juan Cruz Mallia. Le premier cité s'était rendu coupable d'un plaquage à l'épaule sur la tête de Jonathan Danty, lors du huitième de finale retour de Champions Cup, et avait été expulsé par M. Barnes. La commission de discipline a décidé de suspendre le Tonguien six semaines, ce qui revient quasiment à une fin de saison au vu du nombre de matchs restants. Vaipulu a aussi payé le fait d'avoir déjà mauvais un casier disciplinaire. Cité lors du même match pour une suspicion de plaquage dangereux sur Yann Lesgourgues, Jules Plisson a lui été relaxé par la commission, malgré le fait que l'ouvreur "a reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal". Expulsé au match aller du huitième de finale face à l'Ulster, le Toulousain Juan Cruz Mallia a lui aussi été suspendu par l'EPCR. Il a écopé de quatre semaines de suspension et devrait donc revenir lors de la dernière journée de championnat, contre Biarritz. Parmi les autres décisions, Dan Biggar a été suspendu trois semaines, tout comme l'ailier des Sharks Arron Reed.