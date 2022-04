"On avait dit qu'il y avait quatre mi-temps à jouer, a expliqué l'international. Nous sommes à moins six, mais on aura à coeur de faire un gros match la semaine prochaine. Tout est encore possible. Les Irlandais ont fait un gros coup ici mais nous sommes impatients d'aller batailler pour aller chercher cette qualification.

On a vu qu'on avançait sur chaque impact dans les dix dernières minutes, qu'on tenait le ballon. On sait comment il faut les défier, dans l'axe, la semaine prochaine. L'équipe a fait une grosse partie même si l'essai encaissé sur interception fait très mal. La préparation va être très importante. Nous sommes confiants, nous connaissons nos forces et, si on arrive à rester à quinze contre quinze, il y aura un gros duel là-bas."