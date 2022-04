Pour cette manche aller des huitièmes de finale de la Champions Cup, le Stade toulousain est tombé face à l’Ulster. Dans un Stadium plein et bruyant, les champions en titre se sont inclinés contre les Irlandais, toujours invaincus dans cette compétition, 20-26. Ainsi, la bande à Iain Henderson prend une option sur la qualification, avant le match retour qui aura lieu samedi prochain (21h) au Kingspan Stadium de Belfast.

Un grand soleil et un stade plein. Tous les ingrédients étaient réunis, cet après-midi, pour vivre une belle après-midi de rugby à Toulouse. Devant 28 000 personnes, les rouge et noir réalisaient un début de match idéal. Dominateurs sur l’entame, ils inscrivaient rapidement un essai grâce au puissant Emmanuel Meafou, alors qu’on ne jouait que depuis six minutes (7-0, 6e). Cependant, dans la foulée, Juan Cruz Mallía venait percuter Ben Moxham dans les airs et l’ailier argentin recevait logiquement un carton rouge (11e). Une pénalité et quelques temps de jeu plus tard, Robert Baloucoune ramenait l’Ulster à hauteur du Stade toulouse (7-7, 14e).

En infériorité numérique, Toulouse ne s'affolait pas. Derrière une touche plutôt conquérante, le Stade posait la main sur le ballon et reprenait l’avantage, suite à une pénalité réussie par Thomas Ramos (10-7, 17e). Dans une première période très rythmée, Baloucoune (18e) puis Ntamack (19e) venaient animer les débats avec deux belles percées, sans pour autant faire gonfler le score.

À cinq minutes de la pause, l’Ulster avait un temps fort dans les 22 mètres adverses. Les Irlandais refusaient de prendre les points, mais leur choix d’insister en touche ne s’avérait pas payant. La défense toulousaine, appliquée et solidaire, contrait bien les assauts de la bande à Iain Henderson et maintenait sa courte avance. Dans le temps additionnel du premier acte, Thomas Ramos ajoutait même trois points de plus au score et à la mi-temps, son équipe menait 13-7.

Les Rouge et Noir, qui avaient annoncé vouloir faire un gros début de seconde période, étaient ensuite cueillis à froid. Très bon pendant les quarante premières minutes, Robert Baloucoune inscrivait un doublé et ramenait l’Ulster à un petit point (13-12, 44e). Le Stade toulousain pensait reprendre un petit matelas presque en suivant, mais l’essai de Lebel (49e) était refusé par M. Barnes après un en-avant d’Antoine Dupont un peu plus tôt sur l’action.

Triplé pour Baloucoune

Malgré un très bon contre en touche (trois ballons volés par Rory Arnold en début de deuxième mi-temps), Toulouse voyait l’Ulster passer devant au tableau d’affichage pour la première fois du match, après un essai d’Andy Warwick (13-19, 60e). Bien qu’en infériorité numérique, la bande à Romain Ntamack ne se laissait pas abattre pour autant. Elle enchaînait les temps de jeu à l’entrée des 22 mètres adverses, mais se faisait contrer à un quart d’heure de la fin. Robert Baloucoune interceptait une passe d’Antoine Dupont et s’offrait, 80 mètres plus loin, un triplé (13-26).

À trente secondes de la fin, Romain Ntamack réduisait l’écart (20-26), puis sur le renvoi, Thomas Ramos perçait la défense irlandaise. Un instant plus tard, ses coéquipiers se retrouvaient dans les 22 mètres de l’Ulster, mais après un en-avant rouge et noir, M. Barnes sifflait la fin du match.

S’il veut se qualifier pour les quarts de finale de la Champions Cup, le Stade toulousain devra s’imposer avec sept points d’écart, dans une semaine, à Belfast.