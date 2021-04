Avec deux entrainements collectifs effectués sur la dernière quinzaine, rythmée par l’incertitude permanente, la logique voudrait que l’on dise de l’UBB qu’elle n’arrive pas forcément dans les meilleures conditions vers sa première demi-finale de Champions Cup. Pour autant, certes "ce n’est pas la préparation souhaitée, imaginée, et cela gâche un peu la fête, mais je trouve que l’on s’est bien connecté avec le temps que l’on a eu. On sera prêt pour en découdre", rassure Christophe Urios pour qui la situation "ressert forcément les liens."

Les derniers tests négatifs effectués lundi et mercredi ont enlevé de la pression, et après l’inquiétude de ne pas pouvoir jouer, "on a essayé d’enlever tous les éléments perturbateurs pour essayer de se concentrer au maximum sur ce que l’on devait faire", précise Alexandre Roumat. Surtout qu’avec le report du match contre Montpellier, "cela fait déjà une bonne semaine que l’on se prépare. On a bien rattrapé ce temps perdu en travaillant à distance sur des plateformes pour analyser notre jeu et celui de Toulouse", poursuit-il.

Déjà dans une bulle sanitaire, l’UBB s’est davantage efforcée de se mettre dans "sa" bulle. C’est-à-dire en effectuant des séances d’entrainement au stade Chaban-Delmas par exemple, et en partant plus tôt en direction de Toulouse, "pour être bien, seuls", insiste Christophe Urios. Pour ne pas avoir à commenter/entendre les discussions de comptoir sur l’absence de forme, et les théories de l’exploit impossible. C’est certain. À juste titre, Pablo Uberti s’est d’ailleurs montré positif à la veille de ce rendez-vous. "Je ne pense pas que l’on ait été perturbé. On n’a pas eu la préparation souhaitée, idéale, mais on s’est bien préparé physiquement par petits groupes (comme l’exige le protocole Covid, ndlr). On y a mis toute notre énergie pour être au mieux pour ce match."

L’UBB devra réaliser le match parfait

Le trois-quarts centre girondin reconnait que le match qui attend le groupe ce samedi à Ernest-Wallon "n’est pas comme les autres", d’autant que l’expérience sera clairement en face. Pour autant, "si on n’a pas la conviction que l’on peut renverser le Stade Toulousain, cela ne sert à rien de jouer le match. Il enchaine. Être arrivé jusqu’ici est exceptionnel. Et on a tous la conviction que si on en est là, c’est qu’on le mérite." Dans ce contexte, l’investissement sera l’une des clés sur le plan mental.

En termes de jeu cette fois, Christophe Urios ne pense pas que cela se jouera dans le duel – alléchant – à l’ouverture entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. "On en fait beaucoup, énormément… La clé du match sera dans le 5 de devant", lance l’entraineur bordelo-béglais qui sait que son équipe a déjà été dominée dans ce domaine par les Haut-Garonnais lors des précédentes confrontations. Pour lui, "Toulouse cherche toujours à te faire mal là où tu es fort". L’UBB est prévenue.

Christophe Urios aussi quand est évoquée la forme d’Antoine Dupont. "C’est Superman, sourit-il. Mais on n’est pas comme au foot. On ne peut pas mettre un marquage individuel sur « Toto » Dupont, leur arme numéro un. Il faut que l’on fasse le meilleur match de la saison", un point c’est tout. Et nul doute que le technicien trouvera les mots pour motiver ses troupes. Si tant est qu’elles en aient besoin avant une rencontre comme celle-ci, dans une aventure que l’UBB souhaite poursuivre.