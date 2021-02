Mort subite, Racing et Bordeaux à domicile : ce à quoi pourrait ressembler la phase finale

En fin d'année dernière et alors que seulement deux journées avaient été disputées en Champions Cup ou en Challenge Européen, la flambée du virus au Royaume Uni et en Irlande avait contraint les gouvernements et l'EPCR à suspendre la compétition. Ainsi, les troisième et quatrième rounds du tournoi continental étaient logiquement reportés, contraignant les clubs et les dirigeants européens à trouver une alternative viable.

Depuis, plusieurs réunions ont rassemblé les émissaires des trois ligues professionnelles (Top 14, Pro 14, Premiership), la dernière d'entre-elles datant d'aujourd'hui. Selon nos informations, les parties prenantes auraient enfin trouvé un terrain d'entente sur la suite de la compétition et, de ce qui a pu filtrer aujourd'hui, les seize meilleures équipes que comptent les deux poules (de douze) de la Champions Cup seront automatiquement qualifiées pour des seizièmes de finale "secs" (pas de match aller-retour) débutant début avril.

Les cinq premières équipes du classement global, celles n'ayant pas eu de match remporté sur tapis vert grâce au Covid (Racing, Leinster, Bordeaux-Bègles, Wasps et Munster) recevront leur huitième de finale à domicile. La suite ? Elle est éminemment plus complexe. Un tirage au sort déterminera les trois autres clubs recevant leur huitième de finale. Enfin, les huit clubs les plus mal classés parmi les seize amenés disputer la phase finale européenne seront répartis en "chapeau par nationalité" : dans la foulée, un tirage au sort déterminera donc les oppositions en huitièmes de finale, le triage préalable via un "chapeau par nationalité" empêchant ici les matchs inter-domestiques.A noter que sSur ces matchs à élimination directe, le système de la mort subite sera effectif, tout comme cela avait été le cas lors de la finale de la Coupe d'Automne des Nations entre la France et l'Angleterre.