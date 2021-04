L’homme du match : Jalibert tactiquement parfait

On l’a très vite compris, ce duel entre Bordelais et Racingmen en quart de finale de la Champions Cup n’allait pas offrir un grand spectacle par le jeu. Au-delà de l’indiscipline des deux équipes tout au long de la rencontre, ce qui a eu tendance à hacher le jeu, c’est un duel tactique au pied que nous on livré les deux formations. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Bordelais et Matthieu Jalibert qui ont été les plus forts.

L’ouvreur a parfaitement alterné jeu au pied et prises d’initiatives pour faire mal au Racing. Et ce, alors même qu’il était attendu par la défense des Franciliens. Jalibert est d’ailleurs monté en puissance au fur et à mesure du match. D’abord discret lorsque l’UBB subissait et avait le vent de face, il s’est davantage montré en seconde période.

Dernière pénalité décisive

Réceptions sur les ballons hauts malgré la pression, dégagements précis au pied, relances avec passes après contact, Jalibert a tout fait. L’ouvreur du XV de France ajoute en plus sa vitesse et est vite devenu un des seuls joueurs à prendre des initiatives dans ce match fermé. Lorsque l’UBB a commencé à prendre le dessus physiquement, il n’a pas hésité à jouer des coups de pieds derrière la défense pour faire courir l’arrière-garde du Racing 92. Choix gagnant lorsqu’on voit dans quel état physique ont terminé les Franciliens.

L’arrière bordelais Romain Buros confirme, « Matthieu montre qu’en plus d’être bon attaquant, il est très bon gestionnaire. » Et puis forcément, il faut parler de cette assurance face aux perches. L’ouvreur s’est fendu d’un clinique 8/9 dans l’exercice, pour au final inscrire les 24 points de son équipe. En exergues, il y a cette dernière tentative après la sirène, réussie à 50 mètres des perches du Racing, pour offrir la victoire aux siens.

Tout n’a pas été parfait certes, il y a ce ballon échappé à quelques centimètres de l’en-but des Ciel et Blanc, et cette mauvaise décision qui amène une pénalité pour le Racing en fin de match. Choix de jeu que Christophe Urios n’a d’ailleurs pas manqué de souligner, « Il ne doit jamais faire ça, mais bon, on lui pardonne aujourd’hui. » Parce que oui, Jalibert a su se relever pour briller de nouveau en toute fin de rencontre. La marque des grands.

Par Yanis GUILLOU