Le succès du Munster, Clermont et La Rochelle en quarts… Les pronos avec PARIONS SPORT en Ligne

Leinster – Toulon : annulé

Gloucester – La Rochelle

Attention au match piège pour La Rochelle. Sur le papier, les Maritimes sont au-dessus de leur adversaire. Mais attention à cette équipe des Cherry and Whites capables du meilleur comme du pire. Le meilleur, à l’image de cette victoire lors de la seconde journée des phases de poules face à l’Ulster et le pire comme cette large déconvenue subie une semaine plutôt sur la pelouse de Lyon. Actuellement 11e de Premiership, Gloucester n’a pas brillé cette saison, ce match pourrait redonner vie à une saison bien terne. La Rochelle reste sur une superbe victoire sur la pelouse de l’UBB. Le staff rochelais a décidé d’aligner une équipe très compétitive et se déplacera en Angleterre avec la ferme intention de l’emporter pour passer ces huitièmes de finale.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Wasps – Clermont :

Clermont a peut-être, sur le papier, l’un des matchs les plus abordables. En effet, les Wasps ne sont pas sur une superbe dynamique puisqu’ils n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs. Dans leur antre de la Ricoh Arena, les "Guêpes" ne se sont plus imposées depuis le 2 janvier face à Exeter. Pour arriver en huitièmes, les Wasps ont battu les Dragons et Montpellier, pas les adversaires les plus coriaces, sans faire injure aux deux clubs.

Alors que de son côté Clermont avait connu le goût de la victoire face à Bristol puis celui de la défaite face au Munster à domicile. Actuellement quatrième en Top 14, les Jaunards sont dans une bonne forme et devraient réussir à s’imposer. Les Clermontois ont l’occasion de rallier les quarts de finale qu’ils pourraient, cerise sur le gâteau, disputer à domicile s’ils venaient à l’emporter.

Notre pronostic : Victoire de Clermont

Munster – Toulouse

C’est LE choc de ces huitièmes de finale. Les Toulousains se déplacent sur la pelouse de Thomond Park pour y défier les Munsterman. Les Irlandais, qui ont été défaits par le Leinster en finale du Pro 14 la semaine dernière, voudront laver l’affront. Les hommes d’Ugo Mola arrivent affaiblis. En effet, les absences se sont multipliées ces derniers jours. Le troisième ligne aile Rynhardt Elstadt et Sofiane Guitoune ne seront pas du voyage en Irlande. Pas plus que Mallia, Fouyssac ou Tauzin. À ces absences, il faut ajouter les incertitudes concernant les cas Huget et Ahki. Pas la meilleure des manières d’aborder un tel rendez-vous. Les Toulousains, bousculés par Montpellier le week-end dernier dans le jeu au sol, vont souffrir en Irlande, notamment dans les rucks où la bataille s’annonce féroce.

Notre pronostic : Victoire du Munster

Exeter – Lyon

Après Toulon et Toulouse, c’est un autre club qui joue en rouge et noir qui a hérité d’un tirage difficile. Les Lyonnais vont devoir se déplacer sur la pelouse du champion en titre, Exeter. Le LOU qui avait pourtant remporté ces deux matchs en début de compétition (victoire 55-10 face à Gloucester et victoire sur tapis vert en raison du Covid face à Glasgow) se retrouve à aller jouer un match extrêmement compliqué. Les Chiefs, quant à eux, avaient remporté leur premier match face à Edimbourg avant de s’incliner, eux aussi, sur tapis vert.

Les joueurs de Pierre Mignoni restent sur un très beau succès face au RCT quand Exeter s’est incliné sur la pelouse de l'avant-dernier le week-end dernier, résultat quelque peu trompeur puisque l’équipe était largement remaniée. Quoi qu’il en soit, il sera très difficile pour les Lyonnais de ramener la qualification d’Angleterre et ce serait un énorme exploit que de l’emporter sur la pelouse de Sandy Park.

Notre pronostic : Victoire d’Exeter

Racing 92 – Edimbourg

Grâce à ses deux victoires en autant de rencontres lors des deux premières rencontres de la phase de poules face au Connacht et aux Harlequins, le Racing s’est offert un huitième de finale à la maison. Pour ce match, les franciliens devront composer sans leur demi d’ouverture, Finn Russell, suspendu. Néanmoins, les coéquipiers d’Henry Chavancy devraient réussir à s’imposer sans trop de soucis. En face, Edimbourg a terminé son championnat du Pro 14 à la 5e place de la conférence B, avec notamment deux revers lors de leurs deux dernières sorties. Mais attention, sur les cinq succès acquis durant leur saison de Pro 14, trois l’ont été à l’extérieur. Les Écossais joueront sans pression et ne viendront pas faire de la figuration, les Ciel et Blanc sont prévenus.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92

Bordeaux-Bègles – Bristol

Les retrouvailles tant attendues entre Bordeaux et Bristol ont lieu ce week-end, à l'occasion des huitièmes de finale de la Champions Cup. Les deux clubs s'étaient déjà affrontés en début de saison en demi-finale de la Challenge Cup 2020, lors d'un match spectaculaire qui a vu les Anglais s'imposer après prolongations (37-20). Les coéquipiers de l'ancien bordelais Semi Radradra dominent la Premiership cette saison et s'affichent comme de sérieux concurrents dans la compétition européenne. Les Girondins, eux, restent une équipe très sérieuse, quasi-imprenable dans son antre de Chaban-Delmas, malgré la défaite face à La Rochelle dernièrement. Revanchards, les hommes de Christophe Urios donneront à coup sûr du fil à retordre aux Bears.

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles