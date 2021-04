Énorme performance du Stade toulousain. La formation haut-garonnaise s’est imposée à Thomond Park face au Munster, ce samedi en huitième de finale de la Champions Cup. Après une grosse entame de match, les « Rouge et Noir » ont pourtant subi un gros trou d’air marqué par le doublé de l’ailier irlandais Keith Earls (24e, 27e). Mais dans le sillage de leur ailier Matthis Lebel (42e) et de leur talonneur Julien Marchand (54e), décisifs au retour des vestiaires, les Stadistes ont livré une très grosse seconde période. Le doublé d’Antoine Dupont (67e, 76e) est venu valider la qualification des Toulousains. Celui du troisième ligne Coombes, en faveur du Munster (50e, 80e) n’aura rien changé. Les hommes d’Ugo Mola se qualifient pour les quarts de finale de Champions Cup. Il y retrouveront Clermont, dans une semaine à Marcel-Michelin.

Après La Rochelle, après Clermont… Voilà un nouveau club français qualifié pour les quarts de finale de Coupe d’Europe. Et à l’extérieur, une nouvelle fois ! Le Stade Toulousain a dompté le Munster, sur le terrain emblématique de Thomond Park à Limerick. Largement battus en 2014 puis en 2017 sur cette même pelouse, en quarts de finale de la compétition, les « Rouge et Noir » ont vaincu leur bête noire.

Lebel avait du feu dans les jambes

Tout n’a pourtant pas été facile pour les coéquipiers de Jerome Kaino. Face au redoutable pragmatisme de la province irlandaise, auteur notamment de deux essais en trois minutes peu avant la demi-heure de jeu, les Toulousains ont su faire preuve de patience pour finalement avoir le dernier mot. C’est au prix d’une seconde période époustouflante que les Haut-Garonnais ont obtenu leur qualification.

Si Romain Ntamack a retrouvé son niveau international, cet après-midi, Julien Marchand ne l’a quant à lui pas perdu. Après avoir signé un Tournoi des 6 Nations majuscule avec le XV de France, le talonneur a une nouvelle fois fait les différences ballons en main, en alliant puissance, technique et agilité. Un autre joueur toulousain a crevé l’écran… Il s’agit de Matthis Lebel.

Auteur du premier essai des siens, l’ailier des « Rouge et Noir » avait du feu dans les jambes ce samedi. C’est lui qui crucifie le Munster à la 67e minute en signant un crochet dévastateur en bord de touche, avant d’envoyer Antoine Dupont dans l’en-but. À bientôt 22 ans, Lebel n’en finit pas de monter en puissance et confirme une saison 2020-2021 déjà remarquable. On le retrouvera, lui et l’ensemble de ses coéquipiers, dans une semaine du côté de Marcel-Michelin pour un quart de finale franco-français face à Clermont. Une affiche déjà prometteuse…