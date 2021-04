La Rochelle: West, Plisson, Kerr-Barlow et Joly présents à l'entraînement

Touché aux ischio-jambiers, Jules Plisson avait dû déclarer forfait en dernière minute avant le quart de finale face à Sale. Il n'a pas rejoué depuis. Ihaia West, excellent depuis deux mois, était lui sorti à la pause face à Lyon, touché à une épaule (21e journée du Top 14). Les deux ouvreurs pourraient donc faire leur retour pour cette demi-finale face au Leinster, la première de l'histoire du club maritime.

Pour Arhtur Joly et Tawera Kerr-Barlow, les incertitudes étaient moins grandes. Le pilier droit souffrait d'une cuisse et était préservé par son staff depuis deux semaines. Idem pour Kerr-Barlow, en délicatesse avec un muscle cervical et qui avait quitté la pelouse à l'heure de jeu, face à Lyon (17 avril) afin de ne pas prendre de risque.