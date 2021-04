L'homme du match : Marchand à la pointe du combat

Le duel entre toulousains et clermontois devait être le feu d'artifice du week-end européen. Habitués des matchs de haute volée, les deux meilleures attaques du championnat auront été l'une et l'autre, contenues par des défenses infranchissables. Aucun essai de part et d'autre, et c'est bien Romain Ntamack qui repart de Clermont avec les 21 points de son équipe. Mais dans ces conditions pluvieuses, le huit de devant toulousain a pris le dessus sur le pack clermontois. Plus précis sur les phases de conquête et dans les rucks, Toulouse a montré son adaptation lorsque la pluie a redoublé dans les nuages auvergnats.

Symbole de cette domination, Julien Marchand a mis son équipe dans l'avanncée en sortie de maul ou dans le jeu courant. Longtemps incertain durant la semaine, Ugo Mola n'a pu se passer de son capitaine, une semaine après une performance digne de ses plus illustres homologues rouge et noir.

Dans l'avancée

Le talonneur a d'abord envoyé des touches laser (seulement un ballon perdu) puis est venu à plusieurs reprises se caler derrière ses gros pour faire avancer le maul toulousain. En première mi-temps, les rouge et noir ont d'ailleurs avancé d'une vingtaine de mètres sur un ballon porté. Dans le jeu courant, comme au Munster, Marchand s'est distingué par sa faculté à avancer sur des phases de un contre un ou en sortie de maul, justement. Une activité symbolisée aussi dans les statistiques avec 22 mètres parcourus ballon en main et trois passes après contact pour le capitaine haut-garonnais, le tout en 61 minutes sur le pré.

À Limerick, puis au Michelin, Julien Marchand a prouvé sa dimension internationale en Coupe d'Europe. De manière plus symbolique, il restera le premier capitaine toulousain vainqueur sur les terres du Munster, et celui qui aura guidé ses quatorze coéquipiers vers un premier succès en Auvergne depuis 2002.

L'adage montre que les grands matchs révèlent les grands joueurs. Aujourd'hui encore Marchand a démontré qu'il n'est plus un petit. Après des matchs aboutis en Bleu, les deux semaines européennes devaient être le juge de paix des Toulousains et donc, de leur capitaine. Mission réussie, rendez-vous en mai face à l'UBB.

Par Clément LABONNE