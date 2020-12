L'antisèche : un MHR sans saveur s'incline logiquement contre le Leinster

Le match :

Sur la première action construite du match, le Leinster concrétise par Van der Flier en bout de ligne et très tôt dans la partie, les Irlandais font la course en tête (0-5, 6e). Le deux équipes alternent le jeu au pied et c'est finalement Benoit Paillaugue qui débloque le compteur du MHR sur une pénalité lointaine passé la vingtième minute de jeu. Les Irlandais enchaînent une longue séquence de jeu à une ou deux passes et Doris démarre sur le fermé, passe les bras et donne dans le plaquage à Frawley pour inscrire le second essai des visiteurs. Dans la foulée, Kearney est à la réception d'une sublime diagonale de Byrne. Avec le gain du rebond, l'ailier plonge dans l'en-but pour le troisième essai du Leinster, transformé par l'ouvreur (6-20, 38e). À la pause, le score est donc à l'avantage des Irlandais.

Au retour des vestiaires, Paillaugue passe sa troisième pénalité de la soirée et réduit l'écart. Le Leinster joue à sa main dans cette deuxième mi-temps, le MHR tente bien de petites accélérations, notamment par l'intermédiaire de Vincent Rattez, mais sans grande efficacité. Alors que Foursans pensait avoir marqué, c’est finalement le Leinster qui plante l’essai du bonus offensif par Dan Leavy, en force après une série de pick and go aux abords de la ligne. Bis répétita quelques instants plus tard en ce qui concerne les essais refusé à Montpellier. Bismarck Du Plessis, auteur d’une bonne entrée, n’est pas récompensé par l’arbitre de la rencontre, à juste titre. C’est finalement Gabriel Ngandebe qui inscrira l’essai de l’honneur pour les Cistes à trois minutes du terme (14-28, 77e). Le calvaire du MHR prend fin sur l’ultime essai de Jimmy O’Brien dans les ultimes secondes. Le score n’évoluera plus, les Irlandais corrigent le MHR : 14-35.

Le fait du match :

La sublime diagonale de Ross Byrne est à montrer dans toutes les écoles de rugby. Même si la défense montpelliérraine – et notamment Rattez - n'est pas exempte de tout reproche sur cette action, le caviar de l'ouvreur du Leinster sur le troisième essai de Kearney est un modèle du genre. Profitant du rebond favorable, il ne lui resta plus qu'à plonger derrière la ligne pour assommer le MHR.

Ross Byrne (Leinster)Icon Sport

Le joueur :

Ross Byrne a été dans la majeure partie des bons coups de son équipe ce soir. Le demi d'ouverture irlandais a été propre au pied avec ses 2 pénalités réussies. Aussi, son caviar pour Kearney avec le rebond vient donner de l'eau à notre moulin. Malheureusement pour le MHR, avec un tel joueur dans cette forme, ils n'avaient pas grand chose à espérer.

La question : Avez-vous été déçus de ce MHR ?

Face à un adversaire dont on sait qu’il lui est supérieur (bien que largement remanié), Montpellier évoluait à domicile avec une équipe plus que compétitive. Dans le premier acte, les hommes de Xavier Garbajosa n’ont pas vraiment existé, et ils n’ont pas plus été dangereux en seconde période. Pour vous, cette défaite du MHR est-elle inquiétante, ou le Leinster était trop fort pour espérer quoi que ce soit ? Venez nous le dire en répondant au sondage ci-dessous.