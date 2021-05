Interdiction d'accès au Capitol, fermeture des terrasses à 19h : restrictions en vue à Toulouse

A peine rouverts (ce mercredi) et seulement sur leurs terrasses que les bars et lieux de restauration de Toulouse devraient connaître une journée blanche, samedi. Ou plutôt une journée noire. Alors que le Stade toulousain dispute sa finale de Champions Cup face au Stade rochelais (17h45 à Twickenham), la préfecture de Haute-Garonne craint d'importants rassemblements de population, dans le centre ville, en cas de victoire. Une hypothèse qui ne fait visiblement pas rire, alors que le contexte Covid pèse toujours: pour s'en prémunir, une série de mesures pour le moins contraignantes a été décrétée. "Il est essentiel d'éviter tout rassemblement massif et incontrôlé susceptible de faire repartir à la hausse la circulation du virus." justifie Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne, dans un communiqué.

Les premières mesures de restriction sont les suivantes:

* interdiction de retransmission du match sur les terrasses des bars, restaurants et dans l’espace public ;

* fermeture anticipée à 19h des terrasses des bars et restaurants du centre-ville (soit avant le coup de sifflet final du match) et interdiction de consommation et de vente d'alcool sur la voie publique ;

* interdiction d’accès à l’espace central de la place du Capitole et de la place Saint-Pierre, traditionnels lieux de fêtes des supporters toulousains les soirs de titre