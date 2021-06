Élisez votre XV de la Champions Cup 2020-2021 : le talonneur

Akker van der Merwe

Sale Sharks - 29 ans - 1m78 - 108kg - Afrique du Sud

Joueur incontournable des Sharks, le Springbok a réalisé en Champions Cup des performances à la hauteur de son statut. S’il n’a pas pu faire mieux qu’un quart de finale, il a été titularisé lors des quatre matchs européens de son club cette saison. On retiendra notamment de ses apparitions d’énormes charges au ras, où il parvient à mettre à profit son centre de gravité assez bas. Il lance aussi parfaitement son équipe face aux Scarlets pour le huitième de finale, en s’écroulant par deux fois dans l’en-but.

Champions Cup - Akker van der Merwe (Sale Sharks)Icon Sport

Ronan Kelleher

Leinster - 23 ans - 1m83 - 105kg - Irlande

Le Leinsterman a été l’un des fers de lance de la province irlandaise dans la compétition. Sa tonicité, son activité en défense (48 plaquages) et sa puissance en ont fait l’un des éléments clés du pack des Boys in blue. À seulement 23 ans, le niveau qu’il a affiché jusqu’en demi-finale laisse présager de grosses performances lors des prochaines campagnes européennes du Leinster, un habitué de la Champions Cup.

Pierre Bourgarit

Stade rochelais - 23 ans - 1m84 - 105kg - France

Si Pierre Bourgarit n’a pas été récompensé d’une victoire en finale, il aura bel et bien marqué l’édition 2021 de son empreinte. Véritable poison dans les rucks grâce à ses nombreux grattages, il a offert de multiples munitions à son équipe lors de ses cinq apparitions en Champions Cup. En quarts et en demie, Jono Gibbes le laisse même plus de 70 minutes sur la pelouse, c’est dire son importance. Rien d’étonnant d'ailleurs, tant l’international français a apporté du punch en attaque (6 défenseurs battus, 139 mètres avec le ballon). Plus qu’un puncheur, "Bourga" a aussi confirmé ses qualités de défenseur hyperactif (52 plaquages, soit autant que François Cros), ce qui en fait le troisième meilleur dans l’exercice.

Julien Marchand

Stade toulousain - 26 ans - 1m81 - 108kg - France

Julien Marchand a probablement été le grand absent de la finale de Champions Cup. Et même si elle a été remportée par les siens, les regrets seront sans doute éternels pour le capitaine des Rouge et Noir. Il faut dire qu’il était pour beaucoup au parcours réussi de son équipe avant la finale. Titulaire en poule contre l’Ulster, et en phases finales contre le Munster, Clermont, puis Bordeaux-Bègles, il a su faire parler son leadership pour tirer les siens vers le haut. Joueur hyperactif, gros porteur de balles, très bon lanceur, on ne présente plus le talonneur international, qui n’a pas failli à son devoir lors de cette campagne. Il est aussi l’auteur d’un essai importantissime à Limerick, lors du huitième de finale.