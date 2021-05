Duel du jour : Cros - Woki, les touche-à-tout

L’attaque : avantage Woki

Nous avons là deux des meilleurs troisièmes ligne coureurs de l’Hexagone. Présents à droite, à gauche, Woki (22 ans) comme Cros (27 ans) possèdent chacun un énorme volume de jeu. Comptez donc sur eux pour mettre cette énergie à profit en attaque comme en défense. Ballon en main, le Toulousain (1m90, 107 kilos) intervient souvent près des regroupements. Ses percussions au ras, tête baissée, lui permettent de mettre son équipe dans l’avancée.

Tout aussi endurant, Cameron Woki (1m96, 109 kilos) s’illustre néanmoins dans un autre style lors de phases offensives. Le longiligne bordelo-béglais a un peu plus tendance à se positionner en bout de ligne pour conclure des actions. En témoigne son essai inscrit face au RCT en janvier dernier. Même s’il ne boycotte évidemment pas les percussions frontales : c’est comme ça qu’il parvient à plonger dans l’en-but face à Pau, plus tôt cette saison. Sur ses quatre derniers matchs de championnat, Woki a d’ailleurs inscrit 4 essais. Les joueurs du Stade Toulousain devront être sur leurs gardes et veiller à ce que l’international français (6 capes) ne vienne pas apporter le surnombre sur l’aile.

Cameron Woki (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

La défense : avantage Cros

Là encore, les deux flankers devraient se montrer redoutables ce samedi. En matière de défense sur l’homme, il est assez difficile de les départager, tant leur réussite dans l'exercice du plaquage est similaire (83% pour Cros, 84% pour Woki, en Top 14). Il sera en revanche intéressant de voir comment ils vont se comporter en touche, leur terrain de jeu à favori, le secteur où ils excellent. Très aériens, les deux compères de l’équipe de France figurent souvent parmi les premières options pour le lanceur. Les contres sont aussi une arme qu’ils pourront utiliser. À voir qui embêtera le plus l’autre.

En ce qui concerne les phases d’affrontement et les regroupements, Cros, un peu plus guerrier, posera sûrement beaucoup de problèmes à l’UBB. Le troisième ligne aux 8 sélections avec les Bleus est un vrai travailleur de l’ombre, pas du genre à laisser un demi de mêlée adverse éjecter rapidement la gonfle. Maxime Lucu et ses avants savent à quoi s’en tenir… Jamais le dernier pour aller au charbon, le Toulousain est aussi à son aise dans l’exercice du grattage, le rendant peut-être un poil plus complet que Woki en défense.

François Cros (Toulouse)Icon Sport

La forme du moment : avantage Cros

Lors de ses trois dernières sorties en Rouge et Noir, François Cros est resté au moins 64 minutes sur le pré. Et à chaque fois, Toulouse est ressorti vainqueur. Au tour précédent, face à Clermont, il a même disputé l’intégralité de la rencontre. Le Haut-Garonnais arrive donc en jambes. Côté UBB et Woki, on ne peut pas vraiment en dire autant. Le flanker bordelo-béglais n’a plus foulé une pelouse depuis trois semaines. Et surtout, la préparation des joueurs de Christophe Urios a été plus que tronquée par la Covid-19. Il va sans dire que les deux hommes n’arrivent pas avec le même état de forme.

Le résultat : 2-1 pour Cros

À l’instar de Toulousains favoris pour la qualification en finale, un François Cros plus expérimenté part avec une petite longueur d’avance sur son vis-à-vis du jour.

Vidéo - Les Paris Rugby avec Yannick Nyanga ! 07:33

Par Dorian VIDAL