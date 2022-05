Dominic McKay à la tête de l'European Professional Club Rugby, l'organisateur de la Champions et de la Challenge Cup, c'est pour trois ans de plus. Intérimaire jusqu'alors, il devient officiellement Président permanent de l'institution suite à la recommandation unanime du Conseil d'administration de l'EPCR et des ligues et fédérations européennes. Pour son nouveau mandat, McKay supervisera "la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’EPCR et de l’accord de huit ans entre les parties prenantes de l’EPCR, avec le Conseil d'administration et l’équipe exécutive de l’EPCR" a annoncé l'orgnaisateur européen.

Depuis son arrivée à ce poste, l'ancien Chief Operating Officer de la fédération de rugby écossaise (SRU) a continué les projets menés par son prédécesseur, Simon Halliday, comme la Coupe d'Europe nouvelle génération intégrant des clubs sud-africains.

Heureux de poursuivre son aventure à la tête du rugby européen, Dominic McKay se réjouie : "Je suis honoré d’avoir été nommé Président permanent de l’EPCR et j’ai vraiment hâte de continuer à travailler avec nos parties prenantes à travers l’Europe, ainsi qu’avec le Conseil d’administration et l’équipe de l’EPCR, afin de mettre en place notre nouvelle stratégie visant à développer la Champions Cup et l'EPCR Challenge Cup."

En interne également, l'heure est aux félicitations, alors que les demi-finales de Champions et Challenge Cup se tiennent ce week-end. Andrea Rinaldo, ancien joueur international italien et membre du Conseil d'administration de l'EPCR déclare : "Grâce à l'expérience du sport et aux compétences stratégiques et de leadership qu'il apporte à notre organisation, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance, notamment la conclusion de nos tournois 2021/2022. Par la suite, nous travaillerons pour développer les compétitions et accroitre leur valeur commerciale afin de continuer à offrir des expériences rugby de classe mondiale aux fans, aux clubs, aux joueurs et aux partenaires, et être une référence du rugby en Europe."

Le Conseil d'administration de l'EPCR est composé des membres suivants :

• Dominic McKay (Président)

• Anthony Lepage (Directeur général exécutif de l’EPCR)

• Martin Anayi (URC)

• Emmanuel Eschalier (LNR)

• Simon Massie-Taylor (PRL)

• Mark McCafferty (directeur indépendant)

• Bill Sweeney (RFU)

• Andrea Rinaldo (FIR)