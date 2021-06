"Répartie sur un total de neuf week-ends, l’édition 2021/2022 de la Champions Cup et de la Challenge Cup commencera au mois de décembre et la dernière des quatre journées de poules aura lieu pendant le week-end des 21/22/23 janvier 2022, annonce l'instance dans un communiqué. Les phases éliminatoires débuteront le week-end des 8/9/10 avril 2022 par des huitièmes de finale en deux manches aller et retour, suivis de quarts de finale et demi-finales, et se termineront par les finales à Marseille prévues les 27 et 28 mai 2022. Comme annoncé précédemment, 24 clubs participeront à l'édition 2021/2022 de la Champions Cup, soit huit représentants de chaque ligue (TOP 14, Premiership et PRO14). Tous les clubs qualifiés ainsi que leur classement seront officiellement confirmés une fois que les compétitions domestiques de cette saison seront terminées."

Par ailleurs, "des discussions sont en cours afin de finaliser tous les détails des formats pour la saison 2021/2022 et les futures saisons, dans le cadre du nouvel accord d’actionnaires. Ces discussions portent notamment sur la future participation de clubs sud-africains aux tournois de l’EPCR, comme mentionné dans l’annonce du United Rugby Championship."

Le programme

Journée 1 : 10/11/12 décembre

Journée 2 : 17/18/19 décembre

Journée 3 : 14/15/16 janvier 2022

Journée 4 : 21/22/23 janvier 2022

Huitièmes de finale (1re manche) : 8/9/10 avril 2022

Huitièmes de finale (2nde manche) : 15/16/17 avril 2022

Quarts de finale : 6/7/8 mai 2022

Demi-finales : 13/14/15 mai 2022

Finale de la Challenge Cup : vendredi 27 mai 2022; Stade Vélodrome, Marseille

Finale de la Champions Cup : samedi 28 mai 2022; Stade Vélodrome, Marseille