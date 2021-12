Décidément, ce début de campagne européenne est marqué par les coups du sort. Après le forfait des Scarlets contre Bristol lors de la première journée, c'est maintenant les Anglais des Wasps qui pourraient être affaiblis pour le déplacement à Toulouse dimanche. L'effectif anglais était déjà privé de 17 joueurs blessés contre le Munster lors de la première journée de Champions Cup (défaite des Anglais 14-35). Pendant ce match, trois nouveaux joueurs ont rejoint l'infirmerie: Alfie Barbeary qui souffre des ischio-jambiers, le talonneur Gabriel Oghre et le flanker Nizaam Carr, tous les trois touchés contre le Munster. Mais ce n'est pas tout puisque les Wasps avaient déjà perdu l'ouvreur Jacob Umaga, le troisième ligne Tom Willis et les deux deuxième ligne Elliott Stooke et Sebastian de Chaves à la suite de tests PCR positifs vendredi.

A cela s'ajoute le carton rouge reçu par Brad Shields contre le Munster, celui-ci pourrait écoper d'une suspension et donc manquer le match face au stade toulousain. L'entraîneur des Wasps Lee Blackett, après le match face au Munster, déclarait à la BBC CWR: "Nous sommes maintenant de retour au jeu des chiffres", avant d'ajouter, "nous devrons regarder dans notre académie, car je ne pense pas que nous aurons assez de joueurs". Et pour cause, l'effectif des Wasps serait amputé de 27 joueurs. Selon la BBC, la rencontre entre le Stade toulousain et les Wasps serait suspendue aux résultats des tests PCR effectués en début de semaine par l'ensemble de l'effectif.

Pour l'heure aucun forfait ne semble envisagé, mais si les Anglais venaient à ne pas pouvoir se déplacer, le Stade toulousain l'emporterait 28-0 sur tapis vert. L'EPCR ne prévoit aucun report dans le cas d'un effectif décimé à cause du calendrier déjà surchargé. A l'instar de Cardiff le week-end dernier, la solution pour les Wasps pourrait venir de son effectif espoir, pour inscrire un nombre de joueurs suffisant sur la feuille de match.