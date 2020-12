Rugbyrama : La stratégie couronnée d’une victoire lors de la rencontre pluvieuse et venteuse à Bayonne le weekend dernier en Top 14 (24-20) est-elle de bon augure avant d’aller en Irlande affronter l’Ulster pour le démarrage de la Champions Cup ?

Ugo Mola : C’est rassurant que le Stade Toulousain n’ait pas besoin d’un terrain sec et d’un grand beau temps pour gagner en imposant son rugby et qu’il soit capable de remporter des oppositions plus âpres et stratégiques. J’ai été rassuré par ce qui a été proposé lors du premier acte au Pays Basque dans des conditions dantesques mais je n’oublie pas la stérilité du deuxième. Pour gagner à Belfast vendredi, il faudra sortir une performance d’un tout autre acabit. Il a quelques temps, nous avions pris une leçon en Irlande en demie avec là aussi des conditions climatiques très compliquées. Nous allons voir si nous avons progressé et si ce groupe poursuit son évolution.

Qui dit nouvelle saison de Coupe d’Europe dit nouvelle formule. Qu’en pensez-vous ?

U.M. : On a été gâtés. Dès vendredi, en nous rendant en Ulster qui est en tête de sa poule de Pro 14, une difficulté importante nous est proposée, notamment avec une nouvelle formule pas forcément très avantageuse sur le papier. Mais je me souviens qu’il y a deux ans, quand on nous avait parlé de notre poule de la mort avec le Leinster, les Wasps et Bath, on s’en était plutôt pas trop mal sortis. Après, peut-être que ce nouveau tournoi évitera que des matches 4, 5 ou 6 soient lâchés par certains comme lors de l’ancienne formule. Cette version 2020-2021 avec des confrontations croisées et les quatre premiers de la poule de 12 qualifiés pour les phases finales donne un sentiment de vite pouvoir mesurer ses capacités. Très certainement que la qualification se jouera avec un minimum de trois victoires, agrémentées de quelques bonus. On est tous très excités de pouvoir commencer cette nouvelle compétition chez une équipe irlandaise qui donne beaucoup d’éléments du XV au trèfle avant de recevoir dans la foulée le champion d’Europe en titre. Ce n’est pas une bonne nouvelle de démarrer face à de telles équipes mais j’espère que ces clubs pensent la même chose nous concernant. Quoi qu’il en soit, j’ai foi et confiance en mon groupe dont vous connaissez le talent.

" Un sprint sec où la moindre erreur sera fatale "

Quelle est l’importance de cette Champions Cup dans l'histoire et la saison des Rouge et Noir ?

U.M. : C’est une compétition hyper particulière pour notre club. Si certains l’ont peut-être galvaudée, nous voulons bien y figurer. Tout le temps. Après avoir buté deux fois de suite en demies, stade auquel on connait la difficulté pour y parvenir, nous nourrissons forcément de l’ambition. Malheureusement, l’arrêt de la saison dernière en raison de la pandémie a rebattu un petit peu les cartes. Le fait de décaler en conséquence aussi cette édition 2020-2021 à ce moment de la saison après une grande période internationale sans nos internationaux nous met dans une situation un peu compliquée, sans tour de chauffe possible. Cette nouvelle formule de tournoi européen est un sprint sec où la moindre erreur sera fatale. J’espère que nous serons au rendez-vous mais nous faisons tout pour.

Avec un Top 14 plus performant, le jeu proposé à l’échelle continentale monte-t-il encore d’un ton ?

U.M. : Malgré nos six victoires en six matches lors de la saison dernière, je me souviens que nous avions été surpris par le rythme lors de la toute première mi-temps du premier match à Gloucester. Nous étions ensuite revenus dans le match en y mettant les bons ingrédients. J’espère que vendredi, nous ne serons pas en retard à l’allumage quant au rythme et au jeu.

En dévoilant le maillot spécial H Cup 2020-2021 cette semaine, le Stade Toulousain en a profité pour s’associer au monde de l’aérospatial, également important à Toulouse à côté de l’aéronautique. Est-ce important à vos yeux ?

U.M. : Ces collaborations et autres innovations sont des bonnes nouvelles pour la vitalité du rugby et de notre club. Cela nous laisse rêveur que d’être associés à des grands noms comme Thomas Pesquet, l’ESA, le CNRS ou la Cité de l’espace, emblématiques de notre ville et qui représentent l’excellence. On n’a pas la prétention d’être au niveau d’excellence dans son domaine comme peut l’être notre ambassadeur Thomas Pesquet. Mais au quotidien, nous essayons de nous en rapprocher. Et notamment grâce aux échanges avec lui quant à plein de domaines dans lesquels il excelle. Or, je crois beaucoup en la culture du haut niveau. Pour viser les étoiles, il faudra en passer par ce qui se fait de mieux en termes d’adversaires. J’espère que tout cela continuera de décupler notre ambition.