C’est de notoriété publique : Ugo Mola et Christophe Urios, qui s’affrontent ce samedi en demi-finale de Champions Cup, ne s’apprécient guère. Le manager du Stade toulousain, présent en conférence de presse jeudi midi, n’a pas manqué d’égratigner son homologue bordelais. D’abord à propos de l’arrêt de la saison de Top 14 l'an passé en raison du contexte sanitaire.

A l’époque, la frustration des dirigeants de l’UBB, leader du championnat à ce moment précis, s’était affichée en taille XXL. "On a quand même un championnat qui ne détermine pas le champion à la fin de la saison régulière, a ironisé Ugo Mola. Donc tout le monde était frustré la saison dernière, l'UBB comme nous. Après, comme il (Christophe Urios) n'a pas autant l'habitude que nous d'être en phase finale, peut-être que ça a augmenté son niveau de frustration."

Une première pique, avant de louer les qualités de… Laurent Marti. "L'UBB est un club qui dispose d'un président qui ne se trompe pas trop sur le recrutement qu'il réalise, car c'est lui qui pilote ça depuis des années. Il a accéléré le processus cette année avec des arrivées assez impressionnantes, comme celles de Guido Petti, Ben Lam, ou des jokers Louis Picamoles ou Thomas Jolmes. C'est assurément l'une des équipes les plus dangereuses de notre championnat. "

Top 14 - Christophe Urios (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Enfin, interrogé sur son appréhension à retrouver Christophe Urios ce samedi pour une rencontre décisive, il a rétorqué : "J'ai plus tendance à craindre les joueurs que les entraîneurs." Et d’ajouter dans une dernière tirade qui ne manquera pas de faire réagir du côté bordelais : "Il faut reconnaître que son management est toujours assez pertinent. Je vois aussi que son président l'a converti au jeu, ce qui n'est pas rien. Après, c'est quelqu'un qui maîtrise réellement l'humain et les forces et faiblesses de son groupe. Quelqu'un qui prend aussi de la place médiatiquement. C'est un bon client, comme vous le dites souvent."

Clairement, cette demi-finale de Champions Cup entre le Stade toulousain et l’UBB ne manquera pas de piment.