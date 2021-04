Un duel qui promet de faire des étincelles

La dernière fois que les Clermontois et les Toulousains se sont retrouvés sur le même terrain, c'était lors de la première journée de Top 14. Un match surréaliste. Le Stade Toulousain est mené 23-5 à la pause, réduit à 13 un long moment, mais au retour des vestiaires, les rouge et noir montent en puissance et ne passent pas loin de l’exploit. Les Clermontois s’en sortent de justesse 33-30.

Un match fou, un suspense à couper le souffle, on n'en espère pas moins pour ce quart de finale de Champions Cup.

Les dernières stats pour se donner une idée

C’est sur le fil que les Clermontois se sont qualifiés pour ce quart de finale, grâce à l’ultime essai de Matsushima sur le gong. Malmenés pendant une bonne partie de la rencontre, les Auvergnats n’ont rien lâché et arrachent cette victoire au mental chez les Wasps.

Les statistiques de l'ASM ClermontOther Agency

Les Toulousains, eux, sont parvenus à renverser le Munster au cours du second acte et s’offrent la qualification en quart pour un duel 100 % français. Un Dupont en grande forme, un Lebel brillant et un gros apport du banc qui fait du bien: les hommes d’Ugo Mola auront le dernier mot après l’heure de jeu.

Les statistiques du Stade toulousainOther Agency

Quatre titres pour Toulouse, Clermont cale en finale

Vainqueur de la toute première édition en 1996, le Stade toulousain ne s’arrête pas en si bon chemin et sera sacré vainqueur de la H Cup (désormais Champions Cup) à trois autres reprise, en 2003, 2005 et 2010. Depuis, les Rouges et Noirs ne parviennent pas à dépasser les quarts de finale.

Du côté de Clermont c’est un peu plus compliqué: finalistes à trois reprises, les Jaunards touchent du bout des doigts le titre sans jamais réussir à l’emporter. En 2013, contre Toulon, il ne manquait vraiment pas grand-chose mais l’ASM s’incline 15-16.

Les compos pour ce quart de finale

Pas de prise de risques pour Toulouse, la composition est identique à celle des huitièmes de finale, seul Yoann Huget fait son retour sur le banc des remplaçants.

Quelques petits changements pour Clermont qui a décidé d'aligner Peceli Yato en deuxième ligne, le retour de Morgan Para en tant que titulaire et Iturria remplaçant.