Les matchs :

Vendredi 8 avril : Connacht - Leinster à 21h sur beIN Sports Max

Samedi 9 avril : Bordeaux - La Rochelle à 14h sur beIN Sports 1

Samedi 9 avril : Sale - Bristol à 14h sur beIN Sports Max

Samedi 9 avril : Stade toulousain - Ulster à 16h15 sur France 2

Samedi 9 avril : Exeter - Munster à 18h30 sur beIN Sports Max

Samedi 9 avril : Stade français - Racing 92 à 18h30 sur beIN Sports 1

Dimanche 10 avril : Montpellier - Harlequins à 14h sur beIN Sports 1

Dimanche 10 avril : Clermont - Leicester à 16h15 sur France 2

Les arbitres :

Connacht - Leinster : Karl Dickson (Ang) assisté de M.Hudson (Ang) et J.Meredith (Ang). Vidéo : D.Rose (Ang)

Bordeaux - La Rochelle : Matthew Carley (Ang) assisté de A.Jackson (Ang) et P.Watters (Ang). Vidéo : I.Tempest (Ang)

Sale - Bristol : Mathieu Raynal (Fra) assisté de T.Charabas (Fra) et J.Dufort (Fra). Vidéo : P.Bonhoure (Fra)

Stade toulousain - Ulster : Wayne Barnes (Ang) assisté de C.Ridley (Ang) et A.Woodthorpe (Ang). Vidéo : T.Foley (Ang)

Exeter - Munster : Pierre Brousset (Fra) assisté de L.Ramos (Fra) et F.Hourquet (Fra). Vidéo : D.Grenouillet (Fra)

Stade français - Racing 92 : Luke Pearce (Ang) assisté de D.Jones (Ang) et P.Dix (Ang). Vidéo : S.Terheege (Ang)

Montpellier - Harlequins : Andrew Brace (Irl) assisté de C.Busby (Irl) et O.Quinn (Irl). Vidéo : J.Neville (Irl)

Clermont - Leicester : Nika Amashukeli (Geo) asissté de C.Evans (PdG) et P.Martin (Irl). Vidéo : B.MacNeice (Irl)

Le choc du week-end : Stade toulousain - Ulster

Le champion en titre accueille l'Ulster, samedi après-midi (16h15) dans un Stadium de Toulouse qui promet d'être en ébullition. Les hommes d'Ugo Mola ont peiné à convaincre durant les phases de groupe. Il faut dire que la pandémie de Covid-19 n'a rien arrangé non plus. L'heure est venue pour les Toulousains de faire réapparaître le visage rayonnant de l'an passé. Pour cela, les Stadistes vont devoir se hisser au niveau des Nord-Irlandais, ultra-dominateurs durant le premier exercice (4 victoires en 4 matchs). En tout cas, une chose est sûre, c'est que les 30 acteurs livreront une bataille des plus féroces afin de prendre une bonne option sur la qualification.

La stat' : 30 essais inscrits en seulement trois matchs pour le Leinster

La statistique est juste complètement folle ! Durant les phases de groupe, le Leinster a franchi la ligne à 30 reprises et le tout... en trois matchs. Les Irlandais sont largement devant le dauphin Exeter qui en comptabilise "seulement" 19. La puissance offensive de Sexton et sa bande est certes loin d'être méconnue, mais à un tel point, ça force le respect. Le prochain rendez-vous des "Boys in blue" sera au Connacht, vendredi pour un duel 100% irlandais où les essais couleront certainement à flots.