Les matchs :

Vendredi 21 janvier : Harlequins - Castres à 21h sur beIN Sports 1

Samedi 22 janvier : Stade toulousain - Cardiff à 14h sur beIN Sports 3

Samedi 22 janvier : Leicester - UBB à 16h15 sur France 2 et beIN Sports 3

Samedi 22 janvier : Ulster - Clermont à 18h30 sur beIN Sports 3

Samedi 22 janvier : Glasgow - Stade rochelais à 21h sur beIN Sports 3

Dimanche 23 janvier : Stade français - Connacht à 14h sur beIN Sports 2

Dimanche 23 janvier : Racing 92 - Northampton à 16h15 sur France 2 et beIN Sports 2

Dimanche 23 janvier : Montpellier - Exeter à 18h30 sur beIN Sports 2

Les arbitres :

Harlequins - Castres : Andrew Brace (Irlande)

Stade toulousain - Cardiff : Tom Foley (Angleterre)

Leicester - UBB : Nika Amashukeli (Géorgie)

Ulster - Clermont : Luke Pearce (Angleterre)

Glasgow - Stade rochelais : Karl Dickson (Angleterre)

Stade français - Connacht : Matthew Carley (Angleterre)

Racing 92 - Northampton : Frank Murphy (Irlande)

Montpellier - Exeter : Mike Adamson (Écosse)

Le choc du week-end : Leicester - UBB

Le leader du championnat français se déplace chez le leader du championnat anglais pour un duel au sommet sur la pelouse du Welford Road Stadium. À domicile, les Tigers vont tenter de préserver leur invincibilité en Champions Cup (trois victoires en trois matchs) mais face à eux ils trouveront une équipe de l'UBB forcément revancharde après le match aller perdu à Chaban-Delmas (13-16). Malgré l'absence de Mathieu Jalibert, les hommes de Christophe Urios doivent ramener des points pour valider la qualification sans faire de calculs.

Le chiffre : 0

Belfast là où Clermont n'a jamais gagné

La pelouse de l'ancien Ravenhill reste un terrain à conquérir pour Clermont : l'ASM y a déjà évolué à trois reprises pour autant de défaites, en 2009, 2011 et 2016. De manière générale, le déplacement en Irlande du Nord ne réussit pas vraiment aux équipes françaises : on dénombre seulement sept victoires tricolores dans cette enceinte mythique (Toulouse en 2000 et 2010, Toulon en 2014, Paris en 2008, Biarritz en 2005, Bourgoin en 1999 et Bordeaux-Bègles en 1995).