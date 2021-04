Et si Toulouse avait réalisé samedi le plus grand exploit de sa riche histoire européenne ? C’est peut-être exagéré, pour un huitième de finale face aux quatre sacres des Rouge et Noir dans la compétition, mais ce qu’ont réussi les hommes d’Ugo Mola est unique. "Cela marque une petite page de l’histoire puisque le club n’avait jamais gagné au Munster, explique le manager. Elle n’a rien d’extraordinaire car elle n’amène pas de titre mais, pour la construction d’une saison et d’un groupe, c’est important." Un jour à part pour ces joueurs. "Cela fait partie des matchs qui comptent, ne cache pas Cyril Baille. Il restera gravé à jamais. C’est la troisième fois que je venais à Thomond Park et je me rappelle bien des deux premières vu qu’on avait pris plus de quarante points à chacune."

Romain Ntamack renchérit : "On avait répété toute la semaine qu’on connaissait l’histoire entre le Munster et le Stade toulousain en Coupe d’Europe. Ce fut toujours de grands matchs qui sont entrés dans la légende. Là encore, cela n’a pas raté… On a fait un match exceptionnel. Cette équipe réussissait très peu à Toulouse mais on avait envie, avec ce groupe, d’écrire notre histoire. On a fait le match quasiment parfait pour l’emporter. On en est très fiers, même si la route est longue. C’est une belle étape franchie."