Malgré une lettre de son adversaire pour le dédouaner, « la commission a confirmé la citation car elle a estimé que Marchand était entré en contact avec la tête de Buros d’une façon dangereuse qui aurait mérité un carton rouge. Elle a déterminé que l’infraction correspondait au degré moyen du barème des sanctions de World Rugby et elle a donc sélectionné un point d’entrée de six semaines. » Face à l’absence de facteur aggravant et au casier disciplinaire vierge du joueur, la sanction a été réduite à semaines de suspension pour Marchand, qui ne pourra rejouer le lundi 31 mai. Il va ainsi rater la finale de Coupe d’Europe contre La Rochelle samedi prochain. Un énorme coup dur pour son club et pour lui, qui avait déjà manqué la fin de saison lors du titre de champion de France en 2019. Toulouse peut faire appel.