L'EPCR n'a pas encore confirmé la tenue de la rencontre mais le champion d'Europe a officiellement annoncé la composition de son XV de départ, amputé de nombreux cadres, dont les internationaux Cyril Baille, Antoine Dupont, Romain Ntamack ou Peato Mauvaka.

Du coup, le manager Ugo Mola s'est adapté à l'effectif encore disponible. Ainsi la charnière sera formée par Alexi Balès (seul demi de mêlée sur le pont) et Thomas Ramos. L'Argentin Santiago Chocobares fait son retour au centre de l'attaque, aux côtés de Tim Nanaï-Williams. A noter que le jeune ouvreur Edgar Retière (20 ans), petit frère d'Arthur, fera sa première apparition sur le banc. Guillaume Cramont, David Ainu'u ou Dimitri Delibes sont aussi remplaçants.

Toulouse semble pouvoir jouer, l'EPCR n'a pas encore statué

Selon nos informations, le club a pris toutes les dispositions nécessaires pour être dans les règles et être en capacité de disputer ce rendez-vous européen. Ainsi, les premiers cas positifs étaient isolés lors de la reprise de l'entraînement lundi, après un déplacement aux Wasps le samedi. La séance de mardi matin s'est déroulée en séparé et par petits groupes. Celle de l'après-midi a été annulée car il y avait un cas indéterminé passé positif. Puis les joueurs n'ont eu aucun entraînement mercredi et jeudi, en attendant les résultats des nouveaux tests. Le groupe des 23 joueurs dévoilés ce vendredi matin a entièrement été testé négatif jeudi, soit deux jours avant le match, comme le réclame le règlement. Toulouse semble aujourd'hui en position de jouer.

Pour autant, il reste encore un doute concernant la décision de l'EPCR. C'est à l'instance européenne que reviendra la décision de maintenir ce duel face à Cardiff ou non.

Le XV de départ du Stade toulousain : Médard ; Bonneval, Nanaï-Williams, Chocobares, Lebel ; Ramos, Balès, Placines, Tlofua, Cros ; Ro. Arnold, Flament ; Aldegheri, Marchand (cap.), Neti.

Remplaçants : Cramont, Ainu'u, Faumuina, Tekori, Brennan, Miquel, E. Retière, Delibes.